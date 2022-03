Teatro Astra per l’Ucraina: Not(t)e di speranza, concerto di beneficenza per l’Ucraina

Sul palco il 26 marzo tre storiche formazioni vicentine

Sociale e cultura in prima linea a sostegno del popolo ucraino con un concerto di beneficenza che sarà organizzato al teatro Astra il 26 marzo alle 20.45. L’iniziativa, promossa dagli assessorati alle politiche sociale e alla cultura e gestito da La Piccionaia, vedrà in scena i gruppi musicali vicentini Sonderod, Contrada Ceresa e Fourback, accompagnati dalle letture di Titino Carrara e Giorgia Antonelli.

“Alla guerra Vicenza risponde con la cultura – dichiara l’assessore Simona Siotto – Sul palco non vedremo solo uno spettacolo di qualità, ma anche la generosità di tanti amici artisti che non hanno esitato a riunirsi nel segno della buona musica, per contribuire a questa giusta causa”.

“Invitiamo i vicentini che fin da subito sono stati protagonisti della gara di solidarietà innescata dagli eventi – aggiunge l’assessore Matteo Tosetto – a partecipare numerosi a questa iniziativa che consentirà, grazie al ricavato delle offerte libere, di contribuire in modo molto concreto alla raccolta di fondi promossa da Croce Rossa Italiana”.

L’ingresso al concerto prevede infatti un’offerta libera; il ricavato della serata sarà interamente devoluto alla Croce Rossa Italiana, sezione di Vicenza, per le iniziative di sostegno al popolo ucraino.

Il Comune mette a disposizione il teatro Astra gratuitamente, mentre la Piccionaia ridurrà i propri costi di gestione tecnica e organizzativa dell’evento.

Nel corso della serata i Sonderod, ovvero Titino Carrara, Claudio Mozzi, Domenico Forestan, Enrico Ceccato, Andrea Danieli, proporranno cover di canzoni d’autore che hanno inciso nella vita di questo gruppo di amici musicisti.

Metterà in scena i suoi successi anche Contrada Ceresa, storica formazione vicentina che risale ai primi anni 70 e da subito si dedica al filone musicale del rock progressivo, ispirandosi a gruppi quali King Crimson, Genesis, PFM per poi dedicarsi anche alla ricerca nel campo della musica sperimentale e teatrale.

Infine Fourback, band vicentina presente sulla scena da oltre 25 anni, interpreterà in chiave rock i successi dei Beatles e delle carriere solistiche di John Lennon di Paul McCartney.

Sonderod

Il gruppo nasce da tre amici di sempre, per cantare e suonare le canzoni che hanno amato, da giovani e meno giovani. Nel tempo si è arricchito di altri amici che ne hanno condiviso lo spirito. La chitarra solista è il maestro, arrangiatore creativo, insieme due voci: un tenore sapiente e un baritono volenteroso. Infine è arrivato il ritmo, con un basso deciso ed una batteria esperta. Un gruppo senza genere e senza una identità, suona ciò che ha fatto parte della storia, degli amori e delle suggestioni di ognuno. In pratica suonare per divertirsi, stare insieme e immaginare di raccontare storie.

Formazione: Titino Carrara, Claudio Mozzi, Domenico Forestan, Enrico Ceccato, Andrea Danieli.

Contrada Ceresa

Contrada Ceresa nasce nei primi anni 70 e da subito si dedica al filone musicale del rock progressivo ispirandosi a gruppi quali King Crimson, Genesis, Van Der Graaf Generetor, PFM, Banco del Mutuo Soccorso. Nel 1975 vince con un proprio brano ” La Valle”il concorso musicale studentesco della città di Vicenza. Suona in numerosi festival e apre i concerti di diversi musicisti , tra i quali Francesco De Gregori e Lucio Dalla. Negli anni successivi si dedica alla ricerca nel campo della musica sperimentale e teatrale. Ha prodotto vari spettacoli multimediali: 6575, Anima, Aquiloni, Giàsso. I ricavati degli eventi sono stati devoluti a organizzazioni del volontariato di cui Curare a casa, Amici del Quinto piano, Medici Vicentini per il mondo, Amici di Angal, Un respiro in più e altri ancora. Nel 2015 ha fatto un tour presentando l’ opera concept Anima al fine di raccogliere fondi per la costruzione di due pozzi in Eritrea.

Formazione: Giovanni Capra chitarra elettrica, Luigi Capra foto, video, Marco De Zorzi chitarra acustica, Aldo Feriani voce , chitarra basso, Dario Feriani voce, chitarre, flauto, Maria Paola Feriani voce, Stefano Ferrio voce narrante, Anita Giaretta tastiere, moog, Renato Giaretta pianoforte, tastiere, voce, Matteo Lovo batteria, Sghi didgeridoo, percussioni, Tiziano Vescovi flauti, elettronica Wind inserimento.

Fourback

Band vicentina presente da oltre 25 anni sulla scena nazionale.Le caratteristiche che differenziano i Fourback dalle tradizionali Beatles bands sono la ricerca di interpretazione e sound in chiave rock delle hits del quartetto di Liverpool dal periodo di Amburgo alla Beatles-mania, senza dimenticare le carriere solistiche di John Lennon con la Plastic Ono Band e di Paul McCartney con i Wings.

I Fourback nel corso degli anni, hanno effettuato oltre 600 concerti in moltissimi contesti.

Formazione: Luca Boskovic Bonini Chitarra ritmica e voce, Marco Adami Basso elettrico cori, Tommaso Angeletti Batteria acustica, Rony Gonza Chitarra solista.