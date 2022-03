Spazio Bixio di Vicenza: TEIMT – Thematic Exibition Independent Movie Theatre

L’evento è ospitato da Theama, vincitrice lo scorso anno

TEIMT – Thematic Exibition Independent Movie Theatre: anteprima della terza edizione del festival domenica 20 marzo allo Spazio Bixio di Vicenza

La compagnia Theama Teatro, vincitrice lo scorso anno con “L’ex marito in busta paga” di Eric Assous, ospiterà domenica 20 marzo alle 18 allo Spazio Bixio, sala off del Comune di Vicenza, l’anteprima della terza edizione di Thematic Exihibition Independent Movie Theatre (TEIMT), il festival dedicato al teatro che incontra il cinema, con la direzione artistica di Isabel Russinova (foto in copertina) , in programma dal 20 marzo al 22 maggio sulla piattaforma Indiecinema.

Due le proiezioni attese al Bixio. Apertura con il trailer de “Le parole di Rabia”, spettacolo scritto e interpretato dalla stessa Russinova con la regia di Rodolfo Martinelli Carraresi per celebrare i sessant’anni di Amnesty International. A seguire, “Penthesilea”, opera selezionata per rappresentare il teatro nel 2020/21 al festival “Isola del cinema”, anch’essa firmata dall’attrice e autrice, testimonial di Amnesty International e delegata alla cultura degli Stati Generali delle donne: un ulteriore richiamo all’essenziale impegno che da sempre la donna pone per la difesa della pace tra gli uomini.

Questi i titoli in concorso per la nuova edizione del festival: “Cattivi, cattivissimi e bastardi nel teatro di Shakespeare” di Luigi Lunari, messa in scena di Simone Migliorini (Festival Internazionale Teatro Romano Volterra); “Coppia aperta quasi spalancata” di Dario Fo e Franca Rame, con Manuela Bisanti e Giancarlo Porcari, regia di Matteo Vacca; “Giovanni Alighieri, del fu Dante”, con Massimo Popolizio (Associazione Culturale Xenia); “L’amore migliora la vita”, scritto e diretto da Angelo Longoni, con Gaia de Laurentis, Eleonora Ivone, Ettore Bassi e Giorgio Borghetti; “Ocean Terminal” di e con Emanuele Vezzoli; “La vita, la storia e fine vita” di Piergiorgio Welby dal suo omonimo romanzo; “Voci di tenebra azzurra” di Theama Teatro, liberamente ispirato all’opera di Mariangela Gualtieri, messa in scena di Piergiorgio Piccoli e Anna Zago; “Vincent van Gogh – Le lettere a Theo” di e con Blas Roca Rey, produzione di Nutrimenti Terrestri; “La schiava di Picasso” di Osvaldo Guerrieri, con Monica Rogledi; saranno inoltre visibili, fuori concorso, il già citato “Le parole di Rabia”, di e con Isabel Russinova e con Zoe Tavarelli, per la regia di Martinelli Carraresi, e “Tamara la famme d’or” di Mario Moretti, sempre con la Russinova.

Ogni appuntamento è corredato da contenuti speciali, interviste, backstage e altri contributi. Dal 20 marzo i movie theatre saranno tutti visibili come trailer; ciascuno sarà protagonista per intero a cadenza settimanale. Per accedere al festival è sufficiente iscriversi alla piattaforma www.indiecinema.it.