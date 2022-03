Spazio Bixio di Vicenza: “Mutazioni 02”

Quindicesima edizione della rassegna sul palcoscenico comunale gestito da Theama per la parte artistica e organizzativa

“Mutazioni 02” allo Spazio Bixio di Vicenza: sabato 2 aprile “Il libertino” con la compagnia Nautilus Cantiere Teatrale

Nuovo appuntamento, sabato 2 aprile alle 21 al Teatro Spazio Bixio di Vicenza, con “Mutazioni 02”, quindicesima stagione di spettacoli di scena nella sala off del Comune, affidata per la parte artistica e organizzativa a Theama Teatro.

La compagnia Nautilus Cantiere Teatrale propone la commedia tinta di giallo “Il libertino” di Aldo De Benedetti, diretta da Piergiorgio Piccoli e Daniele Berardi.

Ricorda Fantozzi il protagonista della pièce, Arduino Rossi, un uomo senza qualità e senza carattere, che vive una vita assolutamente anonima, con moglie ipocondriaca e famiglia di lei a dir poco ingombrante. Una domenica pomeriggio, però, incontra per caso Matilde, una giovane affascinante che lo invita nel suo appartamento. Nonostante mille remore, l’uomo alla fine dcide di accettare e di dare alla sua vita, attraverso questa scappatella, una piega inaspettata e carica di possibilità, che però non saranno proprio quelle che lui sogna.

Sul palcoscenico saranno impegnati Alberto Albiero, Anna Battocchio, Giovanni Bazzocchi, Federico Bruno Calearo, Daniela Calvene, Gianfranco Cardone, Paola Daddelli, Barbara Grigioni, Fabio Menon, Cristina Mion e Federica Omenetto.

Alla rassegna collaborano quest’anno For.The – Centro di formazione teatrale diffuso e Alta Diffusione – Teatri di Prossimità, sodalizio creato dall’Associazione Res – Rete Spettacolo dal Vivo.

Biglietti interi a 12 euro, a 10 i ridotti, a 6 per i residenti nel Comune di Vicenza (previa prenotazione obbligatoria), grazie al contributo del Comune di Vicenza attraverso il Bando Cultura 2021 nell’ambito del progetto “Vicenza oltre il Covid: con la cultura si riparte”.

Per informazioni e prenotazioni (consigliate): info@theama.it oppure 0444.322525, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18; nel giorni di spettacolo, dalle 10 alle 18, è attivo il numero 392 1670914. Informazioni www.teatrospaziobixio.com. Lo Spazio Bixio si trova in via Mameli, 4.

In copertina: Il Libertino Nautilus Cantiere Teatrale Ph Oscar Pirazzo