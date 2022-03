Scuderia Palladio Historic: doppio podio al Rally delle Vallate Aretine

Salvini e Tagliaferri terzi assoluti con la Porsche 911 nel rally storico mentre nella regolarità sport Falcone e Balboni si piazzano al secondo posto con la Toyota Celica. La scuderia vicentina torna da Arezzo con un soddisfacente bilancio di squadra

Vicenza, 14 marzo 2022 – Rally delle Vallate Aretine decisamente positivo per la Scuderia Palladio Historic che, nella duplice gara organizzata dalla Scuderia Etruria, era presente con cinque equipaggi: due nel rally e tre nella regolarità, tutti al traguardo con risultati eccellenti.

Nel rally che dava il via al Campionato Italiano, molto attesa era la prova di Alberto Salvini e Davide Tagliaferri i quali non celavano le ambizioni di riuscire nel tris ed iniziare al meglio la stagione sportiva, ma la loro gara è iniziata in salita per un problema causato dalla valvola difettosa della ruota anteriore della loro Porsche 911 RSR Gruppo 4 condizionando anche il la successiva prova al termine della quale hanno chiuso in quarta posizione. L’indomani, il duo senese tentava di rimettersi in gioco staccando per due volte il secondo tempo in prova cerando di dare il massimo, riuscendo comunque a chiudere al terzo posto assoluto, oltre secondo di 2° Raggruppamento e di classe.

Notevole anche la prestazione fatta segnare dai neo portacolori del “gatto col casco” Massimo Giuliani e Claudia Sora con la Lancia Fulvia HF 1.3 con la quale hanno strabiliato nella prima parte di gara restando al comando del 1° Raggruppamento fino alla quarta speciale, riuscendo a tenere a bada un quartetto di vetture ben più performanti per poi chiudere la gara sul podio di categoria oltre a vincere la classe con ampio margine. Nella classifica delle scuderie, arriva una buona quarta posizione nonostante i due soli equipaggi in gara.

Se il rally ha portato delle gratificazioni alla scuderia capitanata da Mario Mettifogo, non da meno è stata la gara di regolarità sport valevole per il Trofeo Tre Regioni che contava tre equipaggi biancorossi al via; dopo le sei prove regolarmente svolte Gianluigi Falcone ed Erika Balboni hanno colto un ottimo secondo assoluto con la Toyota Celica ST 185 e punti preziosi per il Trofeo, che vanno a sommarsi a quelli del Lessinia del mese scorso. In un finale tiratissimo, è stata la discriminante a stabilire le posizioni retrostanti visto che ben tre equipaggi hanno chiuso con 44 penalità e tra questi anche quello composto da Mauro Argenti e Roberta Amorosa che sono così scivolati al quinto posto assoluto con la Porsche 911 T. Infine il terzo equipaggio della Palladio Historic, quello della BMW 2002 Tii di Maurizio Senna e Giacomo Gnocchi, ha chiuso in settima posizione assoluta dando però quel prezioso apporto che ha permesso alla scuderia vicentina di aggiudicarsi la coppa delle scuderie.

Altre notizie ed informazioni della scuderia al sito web www.palladiohistoric.it

Immagine realizzata da Photozini