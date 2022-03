Schola San Rocco e I Polifonici Vicentini.

Pomeriggi musicali nei quartieri

Sabato 19 marzo alla chiesa di San Carlo di Villaggio del Sole e il 26 marzo alla chiesa di San Pio X

L’assessorato alla partecipazione con la Società del Quartetto propone due pomeriggi musicali in altrettanti quartieri della città proseguendo un progetto di divulgazione culturale avviato lo scorso dicembre con l’Orchestra del Teatro Olimpico.

Gli eventi in programma sabato 19 marzo alla chiesa di San Carlo (Villaggio del Sole) alle 16.15 e sabato 26 marzo alla chiesa di San Pio X alle 16.30 hanno per protagoniste due storiche formazioni corali vicentine: la Schola San Rocco diretta da Francesco Erle e I Polifonici Vicentini di PierLuigi Comparin.

Studio, gioia e passione per l’educazione alla musica sono le cifre caratteristiche della Schola, che il prossimo anno raggiungerà il ragguardevole traguardo dei 30 anni di attività contrassegnati da concerti in Italia e all’estero per importanti Istituzioni musicali. Sabato 19 marzo al Villaggio del Sole Francesco Erle e i suoi coristi presentano un programma che ha per titolo “Il nostro combattimento contro la pandemia e la forza del canto per la pace”: una carrellata di brani che esplorano varie epoche della musica vocale, dal Cinquecento ai nostri giorni, attraverso autori come Lotti, Händel, Haydn, Mendelssohn, Puccini e Arvo Pärt.

Interpreti specializzati nella Grande Polifonia ma in realtà a loro agio in tutto il repertorio di musica corale, anche romantica e contemporanea, I Polifonici Vicentini si sono formati nel 1980 e da allora sono guidati da PierLuigi Comparin, che li ha portati ad affermarsi in importanti competizioni internazionali.

Sabato 26 marzo alla Chiesa di San Pio X I Polifonici propongono un programma in gran parte incentrato su autori contemporanei (fra i quali Bepi De Marzi, Bob Chilcott, Vytautas Miškinis) con un omaggio iniziale a Mendelssohn.