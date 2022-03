Sbrollini (Italia Viva): buone notizie per la Vicenza Schio

“La Vicenza Schio torna a correre. La viceministra Teresa Bellanova mi ha confermato la sua attenzione riguardo il progetto dì elettrificazione della Vicenza – Schio e al finanziamento della tratta ferroviaria da rilanciare. La Commissione della Camera nei giorni scorsi ha espresso parere positivo per l’inserimento nel Documento Strategico sulla Mobilità Ferroviaria a favore delle merci e persone. La volontà del Governo è confermata. Si sta per avviare la progettazione che comprende l’elettrificazione ed il superamento dei passaggi a livello attualmente esistenti e la quantificazione delle risorse necessarie”

La senatrice Daniela Sbrollini ha incontrato la presidente di Italia Viva e Viceministra delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili Teresa Bellanova.

“ Siamo impegnati a trasformare questa tratta dimenticata per anni in una risorsa nuova per il nostro territorio. La collaborazione con la Provincia di Vicenza ci sarà tutta. Il lavoro di squadra sollecitato dal Consigliere Provinciale, nonché sindaco di Schio Valter Orsi, sta dando i frutti sperati. Ho personalmente messo all’evidenza della Viceministra Teresa Bellanova l’importanza dell’investimento. L’ho ringraziata perché si è detta consapevole di quanto il nostro territorio aspetti una risposta positiva all’annoso problema e pronta ad accelerare la soluzione per quanto possibile”.