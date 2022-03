Roana: incendio di una canna fumaria

Lunedì sera poco prima delle 20:30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Monte Ortigara a Roana per l’incendio di una canna fumaria di una tipica abitazione di montagna: danni a due appartamenti. I pompieri intervenuti da Asiago, mentre stavano ultimando un altro intervento, Schio e Vicenza con due autopompe, due autobotti e l’autoscala e 12 operatori, sono entrati nell’appartamento al primo piano, dove il bagno era invaso dal fumo. Dopo alcune verifiche si è appurato che le fiamme sono divampate all’interno di una canna fumaria in acciaio a servizio di un caminetto, posto in un cavedio. Il forte calore ha anche innescato la combustione di una trave in legno del solaio, che è stato necessario tagliare. L’incendio sviluppatosi nel cavedio ha anche interessato i tubi di scarico dei fumi della caldaia del piano terra, dove si è sviluppata un’altra combustione, che ha provocato gravi danni da fumi all’appartamento al momento disabitato in quanto seconda casa. La famiglia del primo piano, che si trovava in vacanza, ha trovato ospitalità per la notte da alcuni parenti. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate questa mattina alle 4, dopo il controllo e messa in sicurezza di tutta la struttura.