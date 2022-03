Ridotto del Teatro Politeama di Marostica: “Intimità”, lo spettacolo di Amor Vacui dedicato all’intricato universo delle relazioni sentimentali

Sabato 26 marzo al Ridotto del Teatro Politeama di Marostica

Si intitola “Intimità” lo spettacolo di Amor Vacui, scritto da Lorenzo Maragoni, Andrea Bellacicco, Eleonora Panizzo, Andrea Tonin, Michele Ruol, per la regia di Lorenzo Maragoni con Andrea Bellacicco, Eleonora Panizzo, Lorenzo Maragoni. Sabato 26 marzo (ore 21) sarà di scena al Ridotto del Teatro Politeama di Marostica, per la rassegna “La Cura” firmata da ATS Teatro di Comunità in collaborazione con la Città di Marostica.

“Intimità” è un discorso, un’analisi, uno spettacolo, intorno alla nostra tendenza a ripetere, nelle relazioni, gli stessi schemi di comportamento. Tre attori cercano di parlarne, in modo a un tempo pubblico e privato: perché le mie relazioni non riescono a durare? Perché in una coppia mi sembra di annullare me stesso? Perché sono sei mesi che non facciamo sesso, amore mio? Forse il teatro è il luogo giusto per esplorare queste dinamiche, al microscopio e al rallentatore: gli attori, con il pubblico ogni sera diverso e ogni sera uguale, cercano loro stessi l’accesso a questa dimensione segreta, opposta alle nostre ripetizioni, opposta alla solitudine, al narcisismo, alla distanza, alla formalità: l’intimità. Attori e pubblico non sanno niente gli uni degli altri, eppure sono entrambi lì, a cercare con determinazione e amore di costruire una relazione di reciproco ascolto, che ci accompagni anche e soprattutto fuori dal teatro, che entri in risonanza con le relazioni con le persone importanti per noi, con i nostri amici, con le nostre famiglie, con le nostre comunità di riferimento. Questo spettacolo, attraverso una storia forse d’amore tra attori e pubblico, vuole esplorare la ricerca di un equilibrio tra le reciproche disponibilità a lasciarsi comprendere, sorprendere, ascoltare. Vuole essere un contesto sperimentale in cui confrontarci con la nostra disponibilità ad essere o non essere: in intimità.

Così la Giuria del Premio Scenario 2017: «Tre attori impegnati in monologhi che non riescono a farsi dialogo, per raccontare un universo di relazioni sentimentali e generazionali bloccato nella coazione a ripetere, come riflesso di un disagio che trova nell’ironia il viatico per una ricerca pressante di attenzione. Un testo irresistibile cui giova la presenza scanzonata di attori affiatati ed efficaci»

Una produzione Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale / La Piccionaia – Centro di Produzione Teatrale, in collaborazione con Armunia Centro Residenze Artistiche Castiglioncello – Festival Inequilibrio.

La rassegna teatrale è promossa da ATS Teatro di Comunità (Associazione Teatris, Argot Produzioni, La Piccionaia Centro di Produzione) in collaborazione con la Città di Marostica e il supporto di Fondazione Banca Popolare di Marostica – Volksbank.

Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21.00.

Biglietti:

intero € 10, ridotto soci € 8

Abbonamenti per tesserati in biglietteria

Informazioni: associazioneteatris@gmail.com

Prenotazione obbligatoria:

Cell. 327.5820846 (ore 9 – 13 / 15 – 19)

Per accedere agli spettacoli secondo la normativa vigente è richiesto il Green Pass Rafforzato.

Foto Luca Del Pia