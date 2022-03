Rangers vs Petrarca, sfida fondamentale per la stagione biancorossa – Serie A

La Rangers Rugby Vicenza torna alla Rugby Arena: domenica 3 aprile alle ore 15:30 in Via Baracca la gara con i cadetti del Petrarca Padova.

Dopo la pausa forzata di domenica scorsa, la formazione biancorossa torna in campo per la quindicesima giornata del Campionato di Serie A. Alla Rugby Arena arrivano i Cadetti del Petrarca Padova, secondo XV del prestigioso club patavino. Per i ragazzi di Faggin e Saccardo questa sfida sarà un tassello fondamentale per continuare la corsa ai playoff. Dopo la vittoria a tavolino della Rangers con Valpolicella di domenica scorsa, lo staff vicentino ha potuto recuperare al meglio diversi giocatori che in questo durissimo 2022 agonistico non erano al 100% della condizione e che saranno invece pronti per la sfida ai “tuttineri” del 3 aprile.

Come visto nella gara di andata, vinta da Vicenza negli ultimi istanti, grazie anche all’errore dalla piazzola dell’apertura patavina, la sfida di domenica sarà durissima sia sul piano fisico che su quello tattico. La formazione cadetta del Petrarca arriva a Vicenza dopo la sudata vittoria sul Casale, quarta vittoria del 2022 su cinque totali stagionali. I petrarchini sono tra le formazioni più preparate fisicamente di tutto il girone, come anche la loro attitudine al gioco ed una grande determinazione nonostante la giovane età della rosa e le aggiunte pregiate dei giocatori provenienti dalla formazione che guida il Top10 nazionale.

Vicenza quindi obbligata a vincere per continuare la sfida a distanza col Valsugana, prima della domenica di riposo di domenica 10 aprile e lo scontro diretto del 24 aprile ad Altichiero.

15° giornata 03/04/22 ore 15:30

Rangers Rugby Vicenza vs Petrarca Padova

Rugby Casale vs Valsugana Rugby Padova

Verona Rugby vs Rugby Paese

Rugby Badia vs Valpolicella Rugby

Ruggers Tarvisium riposo

Classifica

Rangers Rugby Vicenza 55

Valsugana Padova 50

Verona Rugby 32

Rugby Badia 27

Rugby Paese 27

Petrarca Padova 26

Ruggers Tarvisium 19

Valpolicella Rugby 14

Rugby Casale 13

Tribuna Rugby Arena

Ingresso adulti 5€

Ingresso gratuito per Under16

I biglietti potranno essere acquistati o ritirati presso la biglietteria della Rugby Arena a partire dalle ore 14:45. Per accedere alla struttura sarà necessario seguire le regole dettate dall’emergenza sanitaria:

• Misurazione della temperatura

• Esibire Biglietto o Abbonamento

• Esibire Green Pass base digitale o cartaceo con QR code

Non applicabile ai minori di 12 anni e soggetti esenti dalla campagna vaccinale

Grazie alla partnership con ErreSport, il programma targato Rangers dedicato al grande sport condotto da Marco Meletti in onda ogni venerdì su TVA alle 21.15 la gara sarà disponibile in diretta streaming sul canale YouTube di Erresport e sul nostro sito ufficiale.