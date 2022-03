Rangers Rugby Vicenza: Valpolicella vs Rangers annullata per Covid – Serie A

Gara vinta a tavolino per la Rangers Rugby Vicenza

Valpolicella Rugby ha comunicato alla Commissione Gare FIR il riscontro di alcune positività al Covid all’interno del gruppo squadra del FirstXV, ragione per cui non potranno giocare la gara con la Rangers Rugby Vicenza in programma domenica 27 marzo.

Preso atto della situazione, in base protocollo federale, la Commissione delibererà la vittoria a tavolino in favore della Rangers Rugby Vicenza con il punteggio di 20-0 e 5 punti in classifica per i vicentini.

Nello specifico, la delibera del Consiglio Federale del 28 gennaio 2022 recita: “in caso di rinvii di incontri della Serie A determinati da positività al Covid-19, non essendo più disponibili date per i recuperi di tali incontri, la Società che ha determinato l’annullamento dell’incontro verrà dichiarata perdente d’ufficio con il punteggio di 20-0 e con la conseguente attribuzione dei cinque punti in classifica alla squadra opponente (5-0).”

Il prossimo turno per il FirstXV vicentino sarà domenica 3 aprile, quando alla Rugby Arena arriverà il Petrarca Padova per la 15° giornata.

Forza Rugby Vicenza

14° giornata 27/03/22 ore 15:30

Valpolicella Rugby vs Rangers Rugby Vicenza 0-20 (0-5)

Petrarca Padova vs Rugby Casale

Valsugana Rugby Padova vs Rugby Paese

Ruggers Tarvisium vs Verona Rugby

Rugby Badia riposo

Classifica

Rangers Rugby Vicenza 55

Valsugana Padova 45

Verona Rugby 28

Rugby Badia 27

Rugby Paese 27

Petrarca Padova 22

Ruggers Tarvisium 18

Valpolicella Rugby 14

Rugby Casale 13

