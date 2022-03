RADIO VOICE fa sbocciare la primavera

“Regione e Comuni alla presentazione della nuova emittente del territorio pedemontano con un cast tutto veneto”

E’ stato presentato il cast e i programmi di Radio Voice alla conferenza stampa di ieri, coi saluti e gli auguri del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, alla presenza del vice presidente del Consiglio regionale Nicola Finco, l’Ass. Elena Donazzan e dei Sindaci del territorio, i quali proprio dopo la presentazione hanno fatto il loro debutto in diretta streaming lanciando la loro canzone.

I promotori Luigi Ferrari e Nicola Battocchio descrivono: “Sarà un prato fiorito di tante personalità che rappresentano le peculiarità del territorio e capaci di selezionare i migliori successi musicali”, queste le premesse, ma Battocchio aggiunge “quello che vogliamo fare è divertirci, se lo facciamo noi, sapremo divertire anche il nostro pubblico, che ancora prima della messa in onda già ci contatta e si candida per partecipare alle nostre dirette”, tutto questo dagli studi di Revolution di Davide Nicolli a Colceresa (VI).

I programma sono già confermati: lo straordinario Sammy Basso e le sue interviste in “Siamo caduti in Basso”, mentre tutte le mattine EriKa Tellatin presenterà la sua rubrica “Bene anzi Benessere” per partire in forma con la giornata. I pomeriggi vedranno una frizzante alternanza di voci: Luigi Ferrari, Nicola Battocchio e Ricky irriverenti con “Il Mattatoio”; Pierpaolo Longo, lo sport e i suoi ospiti con “Track Start”, Silvia e Edo, giovanissimi con “Boomers”, Gianluca Costantini con “Cover Today”, Marta e Filippo nel salotto di “Due alle Tre”, Franco Miotto a “Tempo di Rock”, Fabio Persiani con “La Locusta” e La Ale con il programma sulle serie televisive: “Facciamo le serie”.

Le amministrazioni comunali saranno direttamente coinvolte grazie a “Cosa si fa a…” il programma interamente dedicato agli eventi del territorio e per i più importanti la Radio andrà in diretta proprio dal luogo di manifestazione.

Conclude Pierpaolo Longo, voce e volto della radio: “questo è solo il principio, perchè stiamo già sviluppando nuove idee e collaborazioni che andranno ben oltre il confine della nostra Regione quindi… #staytuned”.

Non resta che sintonizzarsi tramite l’App, dal sito, con gli assistenti vocali e per i più audaci chiamando in diretta, perchè Radio Voice… è la voce di tutti.

www.radiovoice.it

APPLE STORE https://apps.apple.com/app/radio-voice/id1615036583

APP ANDROID https://play.google.com/store/apps/details?id=com.newradio.radiovoice

ALEXA https://www.amazon.it/dp/B09VXXVTZH

GOOGLE HOME https://assistant.google.com/services/a/uid/000000da2b1a28cf?hl=it