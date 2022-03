Questura di Vicenza: L. R. Vicenza – Spal disordini allo stadio tra ultras

Questore: 39 Daspo. Non sono rimasti senza conseguenze gli scontri tra ultras delle opposte tifoserie avvenuti lo scorso 19 febbraio a Vicenza, prima dell’incontro di calcio valevole per il Campionato di Serie B tra Lanerossi Vicenza e SPAL. In quell’occasione, nei pressi del Ponte di Ferro, non distante dallo Stadio “Menti”, una cinquantina di supporter della SPAL, giunti a Vicenza alla spicciolata, su 16 auto private, eludendo deliberatamente le indicazioni fornite dalla Questura riguardo alle modalità ed ai percorsi di accesso allo Stadio, si erano dati appuntamento con gli ultras del Vicenza per affrontarsi in maniera violenta. Non appena entrati in contatto fra loro, era scoppiato un violento tafferuglio con lanci di bottiglie, sassi ed oggetti contundenti fabbricati artigianalmente. Solo il pronto intervento del dispositivo di Ordine Pubblico disposto con l’Ordinanza del Questore consentiva di limitare gli scontri alla durata di poche decine di secondi, evitando che la situazione degenerasse e potesse comportare ben più gravi conseguenze. Nell’occasione, tuttavia, un Agente della DIGOS di Vicenza veniva colpito alla testa ed al corpo e, dopo essere stato prontamente soccorso, veniva successivamente medicato presso il locale Ospedale Civile con prognosi di 7 gg..

Le indagini condotte dalla DIGOS di Vicenza, con la collaborazione della Polizia Scientifica berica – la quale, tra l’altro, ha analizzato nel dettaglio i filmati dei sistemi urbani di videosorveglianza – e della DIGOS di Ferrara, hanno consentito di dare un volto ed un nome a 39 individui che hanno preso parte attivamente agli scontri.

La Divisione Anticrimine della Questura vicentina, di conseguenza, ha predisposto altrettanti Decreti di Divieto di Accesso alle Manifestazione Sportive (DASPO) nei confronti di costoro, per la durata di 5 anni più obbligo di firma per i recidivi, e di 3 anni per gli altri.

I Decreti sono stati disposti e firmati dal Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori ed immediatamente notificati agli interessati.

Di conseguenza, tutti i soggetti interessati dai Provvedimenti del Questore non potranno accedere, per la durata del DASPO, a tutti i luoghi del territorio nazionale ed estero dove si svolgono manifestazioni sportive del CALCIO, di ogni Categoria e grado dei Campionati nazionali di serie A, B, C, C.N.D., Eccellenza, della Coppa Italia, delle partite della Nazionale Italiana di calcio e dei tornei internazionali oltre che delle amichevoli di ogni categoria.

Sono in corso ulteriori indagini al fine di individuare altri soggetti coinvolti nel gravissimo episodio di violenza; anche nei loro confronti, una volta identificati, verranno adottati severi Provvedimenti.

Nel dettaglio, i Provvedimenti firmati dal Questore sono stati i seguenti:

Ultras Vicenza:

7 DASPO per la durata di 3 Anni

6 DASPO per la durata di 5 Anni + obbligo di firma

1. Cittadino italiano di anni 56 residente a Vicenza. Libero professionista. Daspo per anni 3;

2. Cittadino italiano di anni 24 residente a Longare. Operaio dipendente – Daspo per anni 5 + obbligo di firma 5 anni:

3. Cittadino italiano di anni 30 residente Cornedo Vicentino. Operaio dipendente impresa edile – Daspo per anni 5 + obbligo di firma 5 anni;

4. Cittadino italiano di anni 29 residente a Nanto. Operaio Specializzato – Daspo per anni 3;

5. Cittadino italiano di anni 49 residente a Vicenza. Libero Professionista – Daspo per anni 3;

6. Cittadino italiano di anni 41 residente ad Arcugnano. Attività Personale – Ditta Individuale – Daspo per anni 5 + obbligo di firma 5 anni;

7. Cittadino italiano di anni 32 residente a Sarego. Operaio dipendente metalmeccanica – Daspo per anni 5 + obbligo di firma 5 anni;

8. Cittadina italiana di anni 30 residente a Zevio (VR). Responsabile di azienda per ristorazione – Daspo per anni 3.

9. Cittadino italiano di anni 33 residente a Brendola. Operaio specializzato ditta trasporti – Daspo per anni 3;

10. Cittadino italiano di anni 44 residente a Isola Vicentina. Ditta Individuale – Daspo per anni 5 + obbligo di firma 5 anni;

11. Cittadino italiano di anni 39 residente a Montecchio Maggiore. Responsabile in azienda termosanitaria – Daspo per anni 3;

12. Cittadino italiano di anni 28 residente ad Alonte. Operaio specializzato – Daspo per anni 3;

13. Cittadino italiano di anni 46 residente a Vicenza. Operaio specializzato metalmeccanico – Daspo per anni 5 + obbligo di firma 5 anni.

Ultras SPAL:

17 DASPO per la durata di 3 Anni

9 DASPO per la durata di 5 Anni + obbligo di firma

“E’ inammissibile – ha tenuto a precisare il Questore Paolo SARTORI – che un evento sportivo possa essere usato come pretesto, da parte di una minoranza di individui tristemente noti alle Forze dell’Ordine, per porre in essere preordinati, organizzati atti di violenza, che hanno comportato il ferimento di un nostro Agente. Quello che è avvenuto nella zona del Ponte di Ferro – ove solo grazie all’immediato intervento della Polizia non abbiamo assistito a ben più tragiche conseguenze – ha creato non pochi disagi e preoccupazione tra la cittadinanza che abita in quella zona, e per questo motivo ho deciso di intervenire con fermezza. Tali atti di violenza non sono tollerabili, e come tali sono stati considerati e sanzionati.”