Pretto (Lega): Arzignano Capitale della Pelle. Ottima opportunità per il territorio.

“Ho appreso con grande soddisfazione della recente registrazione del marchio “Arzignano Capitale della Pelle” da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. La città di Arzignano, infatti, è da sempre riconosciuta come leader nel settore dell’industria conciaria, a livello nazionale ed internazionale, per questo motivo l’Amministrazione comunale ha deciso di ideare e depositare questo marchio con lo scopo di identificare in maniera chiara ed esclusiva la città come Capitale della Pelle, favorendo eventi, iniziative e campagne di marketing che andranno a vantaggio della comunità e del territorio. Per questo desidero porgere i miei complimenti all’Amministrazione comunale di Arzignano per questa lungimirante scelta strategica, un giusto riconoscimento ad un settore, a degli imprenditori e a dei lavoratori che hanno contribuito al progressivo sviluppo della città negli anni”. Lo dichiara il deputato vicentino della Lega, Erik Pretto.

Vicenza, 29 marzo 2022