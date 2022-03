Porto Burci: rassegna “Mondi lontanissimi”

Mondi Lontanissimi: il cosmo in rassegna al Porto Burci

Dal fumettista Ortolani alla giurista “spaziale” Moronese, sei mesi di incontri con lo sguardo al cielo

Il ciclo di appuntamenti, promosso in collaborazione con il Gruppo Astrofili Vicentini, spazia dall’astronomia all’astrofisica, dall’astrobiologia alla cosmologia, dalla letteratura alla filosofia, dal diritto all’osservazione pratica fino al fumetto e alla musica

Sei mesi con gli occhi, la testa e i sensi rivolti al cielo, per confrontarsi con scienziati, artisti come il fumettista Leo Ortolani, amatissimo creatore di “Rat-Man” che presenterà il suo nuovo libro “Blu tramonto”, esperti di diritto spaziale come Veronica Moronese, o di “serre spaziali” come la biologa Nicoletta La Rocca. Da aprile a settembre il centro culturale Porto Burci di Vicenza promuove la rassegna “Mondi lontanissimi”, che affronta il grande tema del cosmo attraverso una varietà di linguaggi: dagli approcci delle “scienze dure” come astronomia, astrofisica, astrobiologia e cosmologia allo sguardo umanistico di letteratura, filosofia e diritto, fino ai linguaggi artistici come il fumetto e la musica. Senza dimenticare la pratica diretta: in collaborazione con l’associazione Gruppo Astrofili Vicentini, infatti, sono previsti alcuni incontri di osservazione del cielo.

«L’obiettivo di “Mondi lontanissimi” è confrontarsi, in modo allo stesso tempo giocoso e molto serio, sullo spazio cosmico – spiegano i promotori di Porto Burci –, che da sempre esercita un grande fascino sull’uomo e sta acquisendo un ruolo sempre più centrale dal punto di vista scientifico, politico, economico e ambientale. Con l’aiuto di esperti, scienziati, filosofi e artisti, vogliamo offrire alla cittadinanza occasioni di riflessione critica su fenomeni di grande attualità che interessano lo spazio, quali le dinamiche di privatizzazione e di militarizzazione, la concorrenza tra le grandi potenze, il crescente inquinamento. Ma, nel farlo, non vogliamo smarrire il senso di mistero e di stupore che da sempre alzare gli occhi al cielo ci dona».

Il programma e gli ospiti

L’esordio della rassegna è la sera di mercoledì 6 aprile con un incontro divulgativo di osservazione del cielo a cura del Gruppo Astrofili Vicentini presso l’Osservatorio astronomico Giancarlo Beltrame di Arcugnano (via Santa Giustina 127).

Tutti gli incontri seguenti, eccetto quello conclusivo, si tengono al Porto Burci (contra’ Burci 27).

Sabato 9 aprile alle 17.30 si discute di “Multimessenger Astronomy” – l’astronomia basata sull’osservazione e l’interpretazione coordinata di diversi tipi di segnali “messaggeri” – con i fisici Filippo Varanini (ricercatore all’INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) e Samuel A. Giuliani (ricercatore alla Universidad Autónoma de Madrid) e la moderazione del geologo Giorgio Trez. A seguire, dalle 21, musica con l’Analog Electro di Funcis & Endless Recall.

Martedì 26 aprile alle 21 “Quel che sappiamo del nostro universo” con Sabino Matarrese, professore di astrofisica e cosmologia all’Università di Padova.

Sabato 7 maggio alle 18 spazio al fumetto: “Blu tramonto – Tra Marte e Vicenza” con Leo Ortolani, fumettista e geologo, che presenterà “Blu tramonto” (Feltrinelli, 2021), un’avventura di Rat-Man ambientata nel cosmo, alla scoperta del pianeta rosso. Il volume è realizzato con la collaborazione e il contributo dell’Agenzia Spaziale Italiana. La serata continuerà con la musica, con il set cosmico di Alessio Berto “There is a planet B”.

Martedì 24 maggio alle 21 il tema “Di chi sono le stelle? Il diritto dei terrestri e la tutela del cosmo” è affrontato da Veronica Moronese, esperta di diritto dello spazio, Director of Legal Affairs and Space Law – ThinkOrbital e Chief Scientist – Center for Near Space (Italian Institute for the Future).

Doppio appuntamento lunedì 6 giugno: “Nuovi mondi: i pianeti extra-solari” con Francesco Marzari, professore al dipartimento di fisica e astronomia dell’Università di Padova, e a seguire osservazione del cielo dalla terrazza di Porto Burci con il Gruppo Astrofili Vicentini.

Sabato 25 giugno alle 17.30 Fabio Peserico, ex docente di filosofia al liceo scientifico Paolo Lioy di Vicenza, docente di psicologia generale, sociale e clinica nella formazione infermieristica. Terrà la conferenza “Il pensiero rivoluzionario di Giordano Bruno tra complicazione ed esplicazione dell’infinito”.

Dalla filosofia alla letteratura: martedì 5 luglio alle 21 con il ricercatore Alessandro Corrieri si parla di “Il cielo e le lettere alle soglie dell’età moderna: Ariosto, Trissino, Galileo, Chiabrera”.

Nel mese di settembre – la data è ancora da definire – Nicoletta La Rocca, docente al dipartimento di biologia dell’Università di Padova, biologa specializzata in “astrobotanica”, presenterà “Introduzione all’astrobiologia. Dalla fotosintesi terrestre in ambienti estremi allo spazio”.

Mercoledì 21 settembre la serata conclusiva della rassegna sarà, come quella inaugurale, ospitata dall’Osservatorio di Arcugnano, con una nuova occasione di osservazione dei pianeti, a cura del Gruppo Astrofili Vicentini.

La rassegna potrebbe prevedere ulteriori eventi attualmente in fase di definizione.

Informazioni e location

Tutti gli incontri sono a ingresso gratuito, per le modalità di accesso e le prenotazioni si rimanda al sito http://www.portoburci.it/mondi-lontanissimi/.

