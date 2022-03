Pojana Maggiore e Campiglia dei Berici: due interventi per incidenti

Alle 13:45, i vigili del fuoco, sono intervenuti in Via Fornase Barco incrocio SPXI Via Castello a Pojana Maggiore per un incidente frontale tra due auto: tre feriti. I pompieri arrivati da Lonigo, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto. utilizzando cesoie e divaricatori idraulici due donne da una vettura e dall’altra un uomo. Tutti i feriti sono stati assistiti dal personale del SUEM, stabilizzati e trasferiti in ambulanza in ospedale. La polizia locale del Basso Vicentino ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.

Alle 15:20, i vigili del fuoco sempre di Lonigo sono accorsi in via Crocetta a Campiglia dei Berici per una Bisarca carica di auto finita parzialmente fuoristrada: nessuna persona è rimasta ferita. sono ora in corso le operazioni di recupero del mezzo da parte del soccorso stradale.