OTB: partnership con International Talent Support

IL GRUPPO OTB CONTINUA IL SUO IMPEGNO PER SUPPORTARE I GIOVANI TALENTI DELLA MODA, RINNOVANDO IL SOSTEGNO ALLA VENTESIMA EDIZIONE DI ITS



OTB, il gruppo internazionale di moda e lusso cui fanno capo i marchi Diesel, Jil Sander, Maison Margiela, Marni, Viktor&Rolf, le aziende Staff International e Brave Kid, e una partecipazione nel brand Amiri, ha scelto di rinnovare anche quest’anno la partnership con International Talent Support (ITS).

Fin dagli inizi OTB Group ha scelto di sostenere il contest internazionale, confermando la propria missione a supporto dei designer emergenti di tutto il mondo, promuovendone la crescita e la formazione a diretto contatto con i professionisti del settore e contribuendo così alla nascita delle nuove generazioni di creativi.

Renzo Rosso, Presidente del Gruppo OTB, sceglierà personalmente il vincitore del premio OTB Award, che sarà assegnato al designer capace di dimostrare il proprio saper essere innovativo, disruptive e non convenzionale in linea con i brand del Gruppo.

ITS promuove la passione per la moda intesa come ricerca, sviluppo, creatività e coraggio. Valori condivisi con il Gruppo OTB che, credendo fermamente nella possibilità di andare oltre le frontiere della moda e dello stile, ogni anno supporta la creatività dei talenti internazionali, esortandone l’espressione di uno spirito innovativo e di un coraggio senza compromessi.

GRUPPO OTB

OTB è il gruppo internazionale di moda a cui fanno capo i marchi iconici e anticonvenzionali Diesel, Jil Sander, Maison Margiela, Marni e Viktor&Rolf. OTB controlla anche le aziende Staff International e Brave Kid, e detiene una quota di minoranza del marchio americano Amiri. Acronimo di “Only The Brave”, OTB crede nella possibilità di andare oltre le frontiere della moda e dello stile, supportando la creatività di talenti internazionali, ed esprimendo tutto lo spirito innovativo e il coraggio senza compromessi del suo fondatore e presidente Renzo Rosso. Un approccio fortemente digitale che mette al centro il consumatore, e un impegno concreto e a lungo termine alla creazione di un business sostenibile, sono i pilastri della filosofia di sviluppo del gruppo che conta oltre 6.000 dipendenti nel mondo.

ITS celebra 20 anni di creatività, lancia ITS Contest 2022 e apre le porte di ITS Arcademy International Talent Support, la piattaforma creata da Barbara Franchin conla missione di ricercare, supportare e promuovere giovani designer, compie 20 anni.

Un viaggio appassionato durante il quale l’arca metaforica di ITS ha raccolto esemplari unici di creatività, nella

moda e nel design, provenienti da tutto il mondo. Un’incessante ricerca di talenti emergenti che ITS ha seguito

nel loro personale percorso creativo e le cui prime creazioni ha custodito, prendendosene cura.

Numerosi i designer che in questi anni il concorso ha scoperto e contribuito a lanciare: Demna Gvasalia, ora direttore creativo di Balenciaga, Matthieu Blazy, fresco direttore creativo di Bottega Veneta, Richard Quinn che ha fondato il marchio epònimo, Nicolas Di Felice, nominato recentemente direttore artistico di Courrèges, James Long, direttore creativo di Iceberg, Alithia Spuri-Zampetti, head of design Alexander McQueen, il fotografo e artista Jai Lennard, il giovane duo Chopova Lowena, solo per citarne alcuni.

Un viaggio votato alla bellezza che ITS, attraverso ITS Contest, ha sempre condiviso con una comunità che con il tempo è cresciuta, diventando globale, diventando “famiglia”. Un percorso che in occasione dei 20 anni dalla sua nascita, ITS vuole celebrare attraverso una narrativa – fisica e digitale – che riscopre un archivio unico e dinamico, che guarda il futuro.

Perché il viaggio dell’arca continua, aggiungendo una nuova tappa lanciando ITS Contest 2022 e approdando in un porto sicuro con ITS Arcademy.

ITS Contest 2022 – “The Ark of Creativity”

Il concept di ITS Contest 2022 vuole raccontare il viaggio lungo 20 anni di ITS e il claim di questa edizione – “The Ark of Creativity” – ne racchiude l’essenza: esplorazione del mondo alla scoperta di una creatività pura, con la missione di custodirla, valorizzarla e condividerla.

ITS Contest 2022 si terrà a Trieste il 9 e 10 settembre, protagoniste saranno le creazioni dei finalisti delle categorie fashion, accessories e jewellery del concorso, selezionati da una giuria internazionale e annunciati a inizio luglio. Le iscrizioni per partecipare al concorso sono aperte fino all’8 maggio e tutte le modalità di partecipazione sono reperibili sul sito ufficiale itsweb.org.

Così Barbara Franchin, fondatrice e direttrice di ITS: “Da 20 anni l’arca di ITS naviga i mari della creatività recuperando straordinari progetti dalle acque, opponendosi con ogni forza all’azione dell’entropia. Il carico di opere è prezioso perché rappresenta la nostra eredità per il futuro: puri semi creativi pronti a germogliare, portando la magia di questo patrimonio alle nuove generazioni, facendo scaturire conoscenza e ispirazione”

“A settembre 2022 l’arca raggiungerà la sua destinazione principale, un approdo in cui l’essenza stessa di ITS troverà casa, gli spazi di ITS Arcademy. In questo luogo, i sogni che i giovani artisti hanno affidato a noi saranno

ispirazione per i sogni di nuovi talenti emergenti”, conclude Barbara Franchin.

ITS Arcademy – “The House of Creativity”

Se ITS Contest rappresenta l’arca che nella sua esplorazione del mondo creativo scopre talenti nascosti, ITS Arcademy è il porto in cui la loro creatività approda, viene preservata ed è divulgata.

ITS Arcademy è archivio, spazio espositivo e accademia. Fonda le sue radici su una collezione composta da un patrimonio unico: 14.359 portfolio, 1.077 fashion items, 160 accessori, 118 gioielli e oltre 700 progetti fotografici. Si trasforma in spazio espositivo vivo e dinamico per mostre ed eventi. Diventa centro di formazione, studio, dialogo e confronto aperto al territorio e al mondo, senza confini. Nel cuore, sempre, la creatività.

In occasione dell’evento finale di ITS Contest 2022, ITS Arcademy aprirà le sue porte al pubblico con una speciale preview degli spazi e della mostra intitolata “La Prima Mostra”, curata dallo storico francese della moda Olivier Saillard, e che gode del patrocinio del Ministero dei Beni Culturali.

“ITS Arcademy è un progetto che fin dall’inizio ha catturato la mia attenzione perché è ambizioso e per la qualità delle sue collezioni che ho avuto il privilegio di scoprire a Trieste.

Da 20 anni, Barbara Franchin e il suo team si impegnano nella valorizzazione della creatività emergente, sostenendola senza discriminazioni, aprendo il loro premio a tutti i candidati di tutte le aree geografiche del mondo. È commovente apprezzare in retrospettiva i lavori di gioventù di un designer poi diventato famoso o le espressioni creative così diverse di personalità multiple. Al di là dell’ampio orizzonte creativo che il premio ITS Contest ha svelato per due decenni, sono rimasto molto colpito e sedotto dalla completezza del patrimonio accumulato alla fine di ogni edizione del premio. Con il rigore di una curatrice, di un’ appassionata collezionista, Barbara ha conservato preziosi documenti d’archivio, portfolio, fotografie, video, abiti e accessori che testimonieranno al futuro l’enorme vitalità della creatività contemporanea nella moda. È nostra responsabilità metterla in scena, presentarla nel rispetto del talento di ogni creatore. Le espressioni di ognuno di loro, così personali, così intime, ci hanno guidato a progettare una mostra con una scenografia dove il carattere poetico è essenziale. Possa questa mostra – intitolata “La Prima Mostra” – intraprendere un viaggio introspettivo che invita ognuno di noi alla preziosa scoperta di ciascuno degli autori presentati. Sono particolarmente onorato, dopo aver dedicato tante mostre a couturier e creatori del XX e del XXI secolo, di poter concentrare la mia attenzione su tutti quei talenti che rappresentano oggi le speranze di giovani creativi di domani.”

Olivier Saillard, Storico della Moda

Territorio– “Un Progetto Condiviso”

Regione Friuli Venezia Giulia, assieme a PromoTurismo FVG, Comune di Trieste e Fondazione CRTrieste continuano a supportare la missione di ITS – International Talent Support con l’obiettivo comune di far diventare ITS Arcademy una nuova destinazione di cultura contemporanea del territorio, uno spazio che funga da magnete internazionale per la città di Trieste e l’intera Regione Friuli Venezia Giulia. Questo processo sinergico è stato possibile solo grazie agli spazi concessi a titolo gratuito da Fondazione CRTrieste, condizione necessaria per il futuro prosperare del progetto.

“La Regione Friuli Venezia Giulia ha sostenuto con grande convinzione il progetto ITS Arcademy, considerandolo uno dei pilastri della strategia di investimento nel cluster delle imprese creative. Questa nuova “casa della creatività” in un palazzo storico di Trieste è il miglior modo per celebrare i vent’anni di ITS – International Talent Support, perché è la dimostrazione che quando talento e passione sposano il rischio d’impresa si raggiungono grandi risultati. Nel sostenere innovazione e ricerca si creano le condizioni per investire nelle generazioni future e per far nascere nuovi posti di lavoro e ITS saprà attrarre sempre più giovani dall’estero. L’intero progetto colloca Trieste nel panorama internazionale della creatività e questo non potrà che avere ricadute positive anche sul piano turistico e dell’immagine della città”, così Massimiliano Fedriga, Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia.

Premi

ITS Arcademy Award: €15.000 e una mentorship di 6 mesi da parte della Direzione Tutoring & Consulting di PITTI Immagine al progetto finalista più creativo, innovativo e socialmente responsabile.

ITS Media Award: €5.000 assegnati dalla Media Jury di ITS 2022 al finalista fashion, accessori o gioielli capace di comunicare meglio di chiunque altro la propria visione e un messaggio socialmente utile.

ITS Community Award: €3,000 assegnati dal pubblico ad un finalista delle categorie fashion, accessori o gioielli.

ITS Video Presentation Award: €3,000 assegnati da ITS al miglior fashion film, scelto tra tutti quelli iscritti a ITS Contest 2022.

ITS Digital Fashion Award: €3,000 assegnati da ITS al miglior progetto di digital fashion, scelto tra tutti quelli iscritti a ITS Contest 2022.

L’ OTB Award assegnerà 10.000 euro al vincitore.

ITS Artwork Award powered by Swatch Art Peace Hotel: €10,000 assegnati da Swatch Art Peace Hotel, scegliendo tra tutti i partecipanti a ITS Contest 2022.

ITS Sportswear Award powered by Lotto Sport: €3.000, €2.000 e €1.000 assegnati da Lotto Sport a tre vincitori che svilupperanno un progetto di sneakers.

ITS Portfolio Award powered by Luxottica €3,000 assegnati da Luxottica al miglior portfolio, scelto tra tutti quelli iscritti a ITS Contest 2022.

ITS Responsible Creativity Award powered by CNMI: €5.000 assegnati da CNMI – Camera Nazionale della Moda Italiana, scegliendo tra tutti i partecipanti a ITS Contest 2022.

ITS Footwear Award powered by Fondazione Ferragamo: €5,000 e l’opportunità di uno stage nel team creativo dell’azienda, assegnato da Fondazione Ferragamo a uno dei progetti scarpe iscritti a ITS Contest 2022.

Partner

Fin dalla sua creazione, pensato come oggetto democratico ed universale, Swatch vive di diversità, molteplicità, dinamismo, inclusione ed energie positive che si incrociano, si nutrono a vicenda, e si moltiplicano. Con questa filosofia, dal 2011 a Shanghai è aperto lo Swatch Art Peace Hotel: in una posizione eccezionale, nel cuore della metropoli più dinamica ed effervescente della Cina, uno spazio unico per dimensioni, stile e capacità, dedicato ad artisti di ogni Paese, di ogni disciplina e di ogni generazione, che vi trovano ‘casa’ per alcuni mesi, durante i quali hanno la possibilità di sviluppare il proprio lavoro ed esprimere il proprio talento, di conoscere altri artisti, esporre i propri lavori e interagire con la comunità artistica locale. Finora sono stati ospitati a Shanghai 440 artisti, da 54 Paesi diversi. Di questi, 6 hanno ricevuto il premio ITS/Swatch Art Peace Hotel nelle edizioni passate.

Sponsor

Lotto, da oltre 45 anni sinonimo di Italianità, Innovazione e Design, è l’azienda leader nelle calzature e nell’abbigliamento sportivo. Nata nel 1973 con la produzione di scarpe da tennis e da calcio, ha vestito i più grandi campioni dello sport. Oggi, Lotto esprime il suo heritage anche attraverso una collezione lifestyle che guarda al mondo fashion.

Luxottica, è oggi parte del Gruppo EssilorLuxottica. Formatosi nel 2018 dalla combinazione di Essilor e Luxottica, il Gruppo combina due secoli di innovazione rispondere alle necessità visive e migliorare l’esperienza del consumatore. EssilorLuxottica è un leader globale nella progettazione, produzione e distribuzione di lenti oftalmiche, e occhiali da vista e da sole.

Trieste Airport – Friuli Venezia Giulia offre voli per destinazioni nazionali ed europee, operati da compagnie aeree full service o low cost. Grazie alla sua posizione strategica è la via di passaggio ideale per le regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto così come per Slovenia, Croazia ed Austria. Le opportunità di collegamento offerte aumentano grazie al polo intermodale di Trieste Airport che raccoglie nella stessa infrastruttura fermata ferroviaria, stazione bus e aerostazione.

Il nostro sito web www.itsweb.org funziona su tecnologie e servizi forniti da Develon, partner internet di ITS 2022. Il Gruppo Develon si occupa di consulenza strategica e UX design in ambito digital, realizza prodotti e servizi online che mirano a migliorare le performance di business attraverso la piena comprensione degli scenari di mercato basata sull’analisi dei dati provenienti dai touchpoint digitali.

The Office è un prezioso technical supporter.

ITS – International Talent Support è realizzato con il Patrocinio di: Ministero dei Beni Culturali, Camera Nazionale

della Moda Italiana, Fondazione Ferragamo e Pitti Immagine.