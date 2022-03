Ospedale di Santorso: dott. Antonino Previti nuovo responsabile dell’Unità Operativa Semplice di Nefrologia e Dialisi

È una nomina all’insegna della continuità e della valorizzazione delle competenze interne quella del nuovo responsabile dell’Unità Operativa Semplice di Nefrologia e Dialisi dell’ospedale di Santorso: si tratta infatti del dott. Antonino Previti, che dal 2019 ad oggi ha lavorato proprio presso la struttura che ora è chiamato a dirigere.

37 anni, originario di Trapani, il dott. Previti si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Palermo e successivamente ha conseguito la specializzazione in Nefrologia presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

Subito dopo la specializzazione si è trasferito in Veneto, lavorando per tre anni nel reparto di Nefrologia dell’ospedale di Belluno, per trasferirsi quindi nella struttura di Santorso.

«Il dott. Previti – commenta il Direttore Generale Carlo Bramezza – è giovane, ma ha già avuto modo di acquisire una significativa esperienza. Inoltre conosce già bene la nostra Azienda e l’ospedale di Santorso: sono sicuro che saprà valorizzare al meglio l’attività della Nefrologia dell’ospedale Alto Vicentino, anche in un’ottica di stretta collaborazione con i colleghi del San Bassiano».

«Questa nomina mi onora – commenta il dott. Previti – Negli ultimi due anni, nonostante gran parte delle energie del personale siano state assorbite dall’attività dialitica per pazienti COVID, non è venuta meno la volontà di migliorare il nostro lavoro. Penso, ad esempio, alle migliorie sin qui apportate a beneficio dei pazienti in trattamento dialitico peritoneale o affetti da malattie glomerulari. Il dialogo con i colleghi del San Bassiano, maturato in piena epoca pandemica e completatosi nella recente riorganizzazione, ci permette di proseguire nell’ampliamento delle competenze e dell’offerta ai cittadini».