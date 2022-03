Nuovo direttore a Santorso: dott.ssa Martina Busato

La dott.ssa Busato assume il nuovo incarico dopo varie esperienze nelle province di Padova, Vicenza e Treviso. Oggi l’ufficializzazione della sua nomina

La dott.ssa Martina Busato è il nuovo direttore medico dell’ospedale di Santorso. Originaria di Mirano, si è laureata in Medicina e Chirurgia all’Università di Padova, dove ha conseguito la specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva. Proprio a Padova, presso l’Azienda Ospedaliera, ha iniziato la propria carriera, all’interno della Direzione Medica, assumendo poi l’incarico di Direttore Sanitario della Casa di Cura Giovanni XXIII a Monastier (TV); risale al 2010 la sua prima esperienza nel Vicentino, più precisamente nell’ex ULSS 5 Ovest Vicentino, poi Ulss 8 Berica, presso la Direzione Medica dell’ospedale di Arzignano, dove è rimasta fino al 2018; infine negli ultimi 4 anni ha lavorato presso l’ULSS 6 Euganea, sempre nella Direzione Medica.

Parallelamente, negli ultimi dieci anni ha partecipato in qualità di docente a oltre una ventina di corsi di formazione su diversi temi strategici per la gestione ospedaliera: dalle strategie per la riduzione delle liste di attesa alla sicurezza in sala operatoria, e ancora la resistenza antimicrobica, la gestione dei rifiuti sanitari, la tutela della privacy dei pazienti, la gestione del rischio clinico e molto altro.

«Quello di Santorso è un ospedale non solo moderno e accogliente, ma anche con grandi potenzialità – sottolinea il Direttore Generale Carlo Bramezza -. In questi mesi abbiamo compiuto grandi sforzi per potenziarne gli organici e anche i servizi ai cittadini, ottenendo risultati importanti: penso ad esempio all’attivazione dell’Emodinamica H24 e al rilancio dell’Ortopedia, ma si potrebbero citare anche altre situazioni. Anche i giovani specializzati e gli specializzandi iniziano a comprendere il cambiamento in atto, tornando a guardare con interesse a Santorso come una sede lavorativa appetibile e un’opportunità di crescita professionale. Tutto questo nonostante l’andamento della pandemia ci abbia imposto ancora una volta delle scelte difficili, penalizzando le attività ordinarie. Sono certo che questo percorso di rilancio dell’ospedale Alto Vicentino avrà ora un ulteriore slancio sotto la guida della dott.ssa Busato, grazie alla sua esperienza e all’entusiasmo che ha subito dimostrato per questa nuova sfida professionale».

«Sono molto orgogliosa di questo incarico che rappresenta per me un traguardo professionale importante – commenta la dott.ssa Busato -. Già nella giornata di oggi ho avuto l’opportunità di incontrare la Direzione e confido di riuscire a conoscere almeno la maggior parte dei miei futuri colleghi già prima della mia entrata ufficiale in servizio, il 1 aprile. So che è in corso un processo di profondo rinnovamento e potenziamento dell’ospedale di Santorso e questo rappresenta per me una grande sfida, per la quale metterò a disposizione tutta la mia esperienza e il mio entusiasmo».