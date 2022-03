Nuoto C.I. giovanili: subito argento per Elia Codardini

Inizia la sessione maschile dei campionati Italiani giovanili ed è subito argento Leosport!

Nelle prime gare del mattino, Elia Codardini ferma il cronometro al suo primato personale (22”53) e si aggiudica il secondo posto nei 50m stile libero Junior 2004

Non finisce qui il campionato dell’atleta di Costabissara.

Codardini sarà ancora impegnato nelle gare veloci della farfalla di cui è uno dei migliori specialisti della categoria!

Il pomeriggio porta ancora un argento in casa Leosport!

Tommaso Griffante (3’51”28) nuota il suo miglior 400 stile libero e si classifica secondo tra i ragazzi junior 2005.

Il giovane atleta di Altavilla Vicentina sarà ancora protagonista nelle gare dei 200m dorso e 1500m stile libero.

Il campionato Italiano giovanile in corso a Riccione, terminerà mercoledì 30 marzo e concluderà la stagione invernale del nuoto in vasca corta.