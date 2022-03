Nordic Walking: sabato 12 marzo a Parco Retrone

Nordic walking, il 12 marzo a Parco Retrone il campionato italiano Fidal di mezza maratona

La prima edizione in memoria dell’alpino Gino Rosin

Sabato 12 marzo, a Parco Retrone, su un circuito ad anello di 2.300 metri circa, si terrà la prima edizione del Campionato Italiano di Mezza Maratona in Nordic Walking – Memorial Gino Rosin alpino.

L’iniziativa è organizzata dal Gruppo Sportivo Alpini Vicenza in collaborazione con l’assessorato alle attività sportive del Comune di Vicenza.

Ad illustrare i dettagli della manifestazione questa mattina nella sala degli Stucchi di Palazzo Trissino sono stati il sindaco Francesco Rucco, il vicesindaco con delega alle attività sportive Matteo Celebron, Rosa Marchi in rappresentanza del presidente della Fidal Veneto e, per il G.S. Alpini Vicenza, il presidente Renzo Carollo, il direttore tecnico sportivo Siro Pillan, il dirigente e tecnico Ampelio Pillan con Michele Iotti di Oliviero Toyota sponsor della società.



“Un grazie particolare va agli Alpini per la loro presenza attiva in città – ha commentato il sindaco Francesco Rucco –. Stiamo cercando di sostenere tutte le attività sportive del territorio, tra cui anche il Nordic Walking, una disciplina sempre più in crescita negli ultimi anni. Un grande in bocca al lupo a tutti gli sfidanti e l’augurio che sia una bella giornata, seppur in un momento storico particolare”.

“L’evento in programma sabato 12 marzo vedrà ottanta atleti da tutta Italia sfidarsi in una gara di Nordic Walking su un circuito ad anello a Parco Retrone – ha spiegato il vicesindaco con delega alle attività produttive Matteo Celebron –. Saranno 21 i chilometri da percorrere per aggiudicarsi la posizione più alta del podio. Un grazie a nome dell’amministrazione comunale va al Gruppo sportivo Alpini di Vicenza non solo per l’organizzazione dell’iniziativa ma anche per il loro contributo alla città durante tutto l’anno. Ringrazio anche gli sponsor e invito i cittadini a partecipare e a sostenere gli atleti”.

Alla gara parteciperanno atleti tesserati in società affiliate alla Fidal e appartenenti alle categorie master, seniores, promesse, juniores, oppure con Runcard Nordic Walking o Runcard dai 20 anni in su, che si sfideranno su una distanza di 21,097 chilometri su terreno in fondo battuto. La distribuzione dei pettorali sarà dalle 11.30 alle 12.30 mentre la partenza, unica per maschi e femmine, è fissata per le 13.30. Le premiazioni si terranno alle 17.30 circa. È attesa la partecipazione dei due Campioni Europei della disciplina, Luigi Sesso e Paola Vicenzi.

Sponsor dell’evento saranno Oliviero Toyota e Oliviero Bike, a fianco degli organizzatori anche con mezzi totalmente elettrici, quale segnale di rispetto per l’ambiente che verso la location dell’evento, Parco Retrone, area verde naturale gestita da Legambiente.

A supportare l’iniziativa saranno anche la sezione cittadina dell’Associazione Nazionale Alpini con i suoi gruppi, la Protezione Civile, la società Atletica Vicentina che ricambia l’aiuto ricevuto dagli Alpini in occasione di altre manifestazioni sportive della città come la StrAVicenza, l’Istituto Comprensivo n.8 di via Dino Carta, la FIDAL provinciale, regionale e nazionale, Legambiente, ed altri partner e sponsor a partire da Macron, Volata e Fizan.

L’evento è intitolato a Gino Rosin, amico alpino e atleta, marito di Pulcheria, giudice nazionale FIDAL di Nordic Walking. Sarà ricordato anche Sergio Pesavento, amico e grande campione vicentino degli anni ‘80, scomparso proprio in questi giorni.

Nordic Walking

Disciplina nata, senza nome, come allenamento “a secco” degli atleti di sci di fondo, si è poi evoluta con una propria identità distinta, evidenziando le proprie qualità per il benessere, la salute, il recupero funzionale, per poi tornare ad avvicinarsi allo sport competitivo da cui era partita con delle proprie competizioni specifiche.

A quel punto serviva l’ufficialità e la FIDAL, assieme alla Scuola Italiana di Nordic Walking, la volle inserire dal 2013 tra quelle discipline dell’Atletica Leggera che fanno da corona alle classiche gare in pista. A fianco di corse su strada, da quelle brevi alle maratone, campestri, corsa in montagna, marcia su strada, si andò a collocare quindi anche il Nordic Walking. Si adottarono regolamenti tecnici ben precisi che ricordano un po’ quelli della marcia (permane il divieto di sospensione e si aggiungono regole specifiche per l’utilizzo funzionale dei bastoncini) con richiami, ammonizioni, pit stop di penalità ed eventuali squalifiche.

Nel 2015 iniziò, poi, il cammino agonistico sperimentale con il primo campionato italiano nella formula a circuito, che via via si consolidò fino all’ufficialità del 2018 quando si aggiunse anche il campionato di società.

Da questa stagione 2022, invece, altre due novità: il Campionato Italiano di Mezza Maratona in Nordic Walking in programma il 12 marzo a Vicenza e il Campionato Italiano a staffetta 4×5000 in programma il 5 giugno a Feltre. Grandi occasioni, quindi, proprio qui in Veneto, dove hanno sede le tre più importanti aziende produttrici di attrezzatura da Nordic Walking, tra l’altro tutte in provincia di Vicenza.

E sempre in Veneto, e Vicenza in particolare, troviamo i migliori atleti del panorama nazionale e internazionale: il primato assoluto individuale maschile, tolta la prima edizione, è da sempre fisso a Vicenza prima con Siro Pillan nel 2016 e poi con Luigi Sesso dal 2017 in poi. Inoltre, il titolo a squadre maschili dalla prima edizione è sempre rimasto nel Vicentino prima con le squadre di Bassano e, da tre anni consecutivi, con il G.S.Alpini Vicenza.

Informazioni: gsa@anavicenza.it.