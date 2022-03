Maison & Objet: Andrea Rosso

DALLA MODA AL DESIGN, LA SOSTENIBILITÀ DI DIESEL PROTAGONISTA DELLA SESTA EDIZIONE DELL’ITALIAN DESIGN DAY DI PARIGI

In occasione della Giornata Internazionale del Design Italiano, ideata dal Ministero degli Affari Esteri, il percorso di sostenibilità di Diesel sarà al centro della conferenza “The Diesel adventure: from fashion to sustainable design”, organizzata dall’Ambasciata d’Italia a Parigi durante la giornata di apertura di Maison&Objet.

Parigi, 24 marzo 2022 – L’impegno verso la sostenibilità di Diesel e le sue declinazioni, dalla moda al design, saranno i temi centrali della conferenza “The Diesel adventure: from fashion to sustainable design”. Ospite d’onore sarà Andrea Rosso, Sustainability Ambassador di Diesel, brand del Gruppo OTB, intervistato da Roddy Clarke, giornalista esperto di design e firma del Financial Times, durante la conferenza di apertura di Maison&Objet a Parigi in calendario alle ore 16 di giovedì 24 marzo.

Per la sesta edizione dell’Italian Design Day, giornata internazionale dedicata al design italiano nel mondo e ideata nel 2017 dal Ministero degli Affari Esteri italiano in collaborazione e con il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, l’Ambasciata d’Italia in Francia, il Consolato Generale d’Italia a Parigi e ICE-Agenzia hanno deciso di celebrare la giornata del Design in concomitanza con il giorno di apertura di Maison&Objet, il principale evento fieristico di Francia dedicato al design, agli stili di vita e agli accessori.

Il tema della rassegna di quest’anno sarà “Ri-Generazione. Design e Nuove Tecnologie per un futuro sostenibile” e avrà l’obiettivo di approfondire, assieme alle oltre 150 aziende italiane presenti al salone, alcune delle sfide più attuali come quelle della produzione sostenibile, del ri-uso di prodotti e materiali e della capacità delle imprese di affrontare il cambiamento del rapporto tra lavoro e vita privata, soprattutto nel post-pandemia.

GRUPPO OTB

OTB è il gruppo internazionale di moda a cui fanno capo i marchi iconici e anticonvenzionali Diesel, Jil Sander, Maison Margiela, Marni e Viktor&Rolf. OTB controlla anche le aziende Staff International e Brave Kid, e detiene una quota di minoranza del marchio americano Amiri. Acronimo di “Only The Brave”, OTB crede nella possibilità di andare oltre le frontiere della moda e dello stile, supportando la creatività di talenti internazionali, ed esprimendo tutto lo spirito innovativo e il coraggio senza compromessi del suo fondatore e presidente Renzo Rosso. Un approccio fortemente digitale che mette al centro il consumatore, e un impegno concreto e a lungo termine per la creazione di un business sostenibile, sono i pilastri della filosofia di sviluppo del gruppo che conta oltre 6.000 dipendenti nel mondo.