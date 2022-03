“LONIGO IN FIABA” il 2 e 3 aprile

“LONIGO IN FIABA”: LA PRIMA EDIZIONE AL VIA IL 2 E 3 APRILE

Il Parco Ippodromo si trasformerà in un luogo magico per bimbi e famiglie Il 2 e 3 aprile prossimo Lonigo diventerà una città dove le Fiabe dell’infanzia prenderanno vita: arriva infatti la prima edizione di “Lonigo in Fiaba”, un’originale ed emozionante proposta firmata dall’amministrazione comunale locale. Un grande evento dedicato ai bambini e alle famiglie nel parco più suggestivo di Lonigo, il Parco Ippodromo, che per un weekend si trasformerà per l’occasione in un luogo magico. “La manifestazione in programma al Parco Ippodromo si impegna ad abbracciare il meraviglioso pubblico delle famiglie, proponendo attività per tutte le età e per tutti i gusti – spiega l’assessore alla pubblica istruzione Sandra De Marzi – dopo due anni di pandemia e in un momento storico non facile vogliamo proporre un evento speciale per tutte le età”. “Anche se è molto difficile parlare di fiabe in un momento difficile e duro come questo – commenta il sindaco Pierluigi Giacomello – con la triste realtà di un popolo vicino a noi che lotta disperatamente per la propria libertà, e con la sofferenza di profughi che cercano la serenità e la tranquillità che non possono più trovare nelle loro case, il nostro desiderio è quello di far

riscoprire la bellezza dello stare insieme con i nostri piccoli, nella famiglia e con le famiglie”. “È voglia di serenità, di pace – conclude Giacomello – è il sogno di poter tornare quello che eravamo, in armonia tra di noi e con il mondo. Lonigo in Fiaba per Lonigo Città della Pace”. “Un appuntamento per bambini e famiglie – sottolinea De Marzi – che offrirà momenti di coinvolgimento per tutti: l’accesso al Parco Ippodromo, infatti, è completamente gratuito con orario dalle 10 alle 19”. “Il nostro invito a tutti è di partecipare con gioia a questa prima edizione di Lonigo in Fiaba – concludono Sindaco e assessore – per riscoprire tutti insieme la magia della fantasia e la bellezza di stare in famiglia, con altre famiglie”. L’ingresso al Parco è libero e gratuito, saranno a pagamento e su

prenotazione alcune delle attività.



AREE TEMATICHE E LABORATORI

LABORATORI CREATIVI dai 3 anni in su

SABATO

– ore 10.00: “Frozen Slime”- creiamo lo slime del regno di ghiaccio

– ore 11.00: Lo scettro del cuore della Sirenetta

– ore 12,00: “We are back” – costruiamo insieme un copricapo e trasfomiamolo in dinosauro

– ore 14,00: ” Barattolo Inside Out” – alla ricerca delle nostre emozioni con i 5 colori che le rappresentano

– ore 15.00: “Il cerchietto Alieno” -di Toy Story

– ore 16.00: Il cappello di Peter Pan per volare all’isola che non c’è

– ore 17.00: “Ali di Fata” – costruiamo insieme delle meravigliose ali fatate

DOMENICA

– ore 10.00: “Ali di Fata” – costruiamo insieme delle meravigliose ali fatate

– ore 11.00: ” Barattolo Inside Out” – alla ricerca delle nostre emozioni con i 5 colori che le rappresentano

– ore 12.00: “Lo scettro della regina di cuori” – laboratorio creativo

– ore 14.00: costruiamo il cappello Peter Pan per volare sull’isola che non c’è

– ore 15.00: Lo scettro del cuore della Sirenetta

– ore 16.00: HulkMagic Slime – realizziamo lo slime dei super-eroi

– ore 17.00: “Il cerchietto unicorno” – laboratorio creativo per trasformarci in piccoli unicorni

LABORATORI CREATIVI 6-36 mesi

SABATO

– ore 10.30 il cerchio narrativo racconto di una fiaba “ a caccia dell’orso “

– ore 11.30: piedini magici

– ore 16.00: Travasi “ goccia dopo goccia … “

– ore 17.00: alla scoperta degli elementi naturali e esperimento “il vulcano attivo “

– ore 18.00: il cerchio narrativo racconto di una fiaba “a caccia dell’orso “

DOMENICA

– ore 10.30: il cerchio narrativo racconto di una fiaba “a caccia dell’orso

– ore 11.30: travasi “goccia dopo goccia … “

– ore 16:00: piedini magici

– ore 17.00:percorso Montessoriano alla scoperta degli elementi naturali “ il vulcano attivo “

– ore 18:00 il cerchio narrativo “ racconto di una fiaba “a caccia dell’orso “

ALBERO DEI PICCOLI PITTORI

LABORATORI D’ARTE

a cura dell’atelierista Daniela Troni per prenotare inviare mail a danielatroni72@gmail.com specificando i dati del partecipante, numero di telefono, nome del laboratorio, giorno e orario

DOMENICA

Dalle ore 10,30 Facce (lettura +laboratorio creativo)

Tra sguardi divertiti, bocche giganti e capelli arruffati, daremo vita ad un ritratto fantastico! (dai 18 ai 36 mesi con

mamma e papà, da soli sopra i 3 anni).

Dalle ore 15,00 Paul Klee, le città sognate – Forme geometriche e stampini per creare la vostra città sognata (dai 3 anni). Dalle ore 17,00 Frida Kahlo, viva il Messico – Un bel ritratto alla Frida Kahlo con tutti i colori sgargianti del

Messico (dai 3 anni)

AREA PICCOLI CHEF

prenotazioni qui:

https://feshioneventi.it/prodotto/laboratori-fe-in-fiaba/

Sabato ore 10:30 La Tortina Stregata di Merida ( dai 3anni) Sabato ore 12:30 Le Arepas di Encanto Sabato 14:00

Olaf e il Pupazzo di Neve Sabato ore 15:30 La Torta della Bella Addormentata Sabato ore 17:00 La Pasta Fresca

delle Fate Sabato ore 18:30 La Tazza del Cappellaio Matto

Domenica ore 10:30 La torta di compleanno di Aurora Domenica ore 12:00 Le Arepas di Encanto Domenica ore 14:00

Le Polpette di Kronk – le follie dell’imperatore Domenica ore 15:30 I bignè di Tiana Domenica ore 17:00 La Tazza del cappellaio matto Domenica ore 18:00 Olaf e il Pupazzo di Neve

Tutti i laboratori sono su prenotazione, per un massimo di 15 bambini per turno, e con gli opportuni distanziamenti.