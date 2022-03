Leosport: partenza con il botto ai C.I. giovanili

Partenza “col botto” per le atlete Leosport ai Campionati Italiani giovanili!

Nella prima giornata della sezione femminile, la squadra di Creazzo vince 2 ori ed 1 bronzo!

Sofia Sartori (2’10″16) e Giada Alzetta (2’11″86) vincono rispettivamente i 200m farfalla cadette ed i 200m misti junior 2006, mentre Nicole Santuliana (4’10″46) si aggiudica il bronzo nei 400m Stile libero cadette!!

La giornata Leosport è stata ricca di soddisfazioni; oltre alle medaglie, tutto il gruppo ha ottenuto ottimi risultati:

In mattinata Sofia Sartori era giunta 4° nei 50 dorso cadette (28.12 Primato Personale)

Giada Alzetta 4° nei 100 rana (1.09.56 PP)

Alessandra Garzetta 5° nei 50 dorso cadette (28.36 PP) e 10° nei 50 SL (26″13)

Lucia Scartozzoni è 5° nei 400 SL cadette con 4’13″41 anche lei al suo Primato Personale.

Sempre nei 400m cat. Cadette, Diletta Repele è 6° (4.15.76 PP)

Anna Callegari cat. ragazze 2009, debutta alla sua prima rassegna nazionale con il 6° posto nei 100 rana (1.13.71 PP)

Prima esperienza a livello nazionale anche per Valentina Conti, 12° (26″67) nei 50SL juniores 2007.

Rita Cerveglieri si classifica 13° nei 200 fa juniores 2006 (2’18″58 PP)

Serena Marchetto nuota molto vicino al suo migliore con 1.11.50 ed è 20° tra le cadette.

Grande attesa oggi per le gare del pomeriggio: 100m farfalla, 400m misti e 200m Stile libero possono regalare ancora soddisfazioni