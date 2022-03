Iat di Vicenza: da domani all’ingresso del Teatro Olimpico

Ufficio turistico al Teatro Olimpico da domani. Al via i lavori di rinnovamento della sede di piazza Matteotti

Si concretizza il progetto regionale “Le porte dell’accoglienza”

Da domani e per una decina di giorni l’Ufficio informazione e accoglienza turistica si sposta all’ingresso del Teatro Olimpico, con accesso dal giardino a fianco dell’attuale sede.

Allo Iat di piazza Matteotti, infatti, prendono il via i lavori per dare un nuovo aspetto agli spazi come previsto dal progetto regionale “Le porte dell’accoglienza” a cui l’assessorato al turismo ha aderito. Lo Iat di Vicenza avrà un arredo coordinato con quello delle altre sedi regionali che forniscono informazioni turistiche, studiato da Veneto Innovazione. Per l’intervento la Regione del Veneto ha messo a disposizione di Vicenza 30 mila euro.

“Oggi prende il via a Vicenza un progetto che renderà chiaramente riconoscibili tutti gli uffici turistici della Regione, un modo per offrire una migliore accoglienza al turista – spiega l’assessore al turismo Silvio Giovine -. Per alcuni giorni lo Iat sarà trasferito all’ingresso del Teatro Olimpico, a fianco dell’attuale sede, ed in ogni caso c’è la possibilità di usufruire dell’ufficio informazioni in Basilica palladiana. Inoltre rimangono attivi anche i consueti contatti tramite telefono ed email”.

“Lo Iat di piazza Matteotti è il punto di riferimento per i turisti che acquistano i biglietti per i nostri musei, quindi è opportuno che gli spazi siano funzionali e dall’aspetto gradevole – precisa l’assessore alla cultura Simona Siotto -. La Regione con lungimiranza ha proposto un layout grafico unitario che sarà disponibile proprio con l’avvio della primavera, stagione in cui la nostra città è tradizionalmente scelta dai turisti”.

Nella sede temporanea del Teatro Olimpico, dove rimarrà per una decina di giorni, fino alla conclusione dei lavori, lo Iat rimarrà aperto dalle 9 alle 17, tutti i giorni (0444320854, iat@comune.vicenza.it).

Oggi l’ufficio è chiuso per il trasferimento delle attrezzature.