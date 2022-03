GDF Vicenza: sequestrato impianto di autolavaggio

GDF VICENZA: REATI AMBIENTALI. SEQUESTRATO UN IMPIANTO DI AUTOLAVAGGIO IN VALDASTICO (VI)

Nei giorni scorsi, i finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza hanno eseguito il sequestro probatorio

d’urgenza di un impianto di autolavaggio sito in Valdastico (VI), operante senza le previste autorizzazioni in

materia ambientale.

Nello specifico, i militari della Compagnia di Schio hanno eseguito, presso il citato esercizio commerciale, un

accesso ispettivo congiunto con i funzionari dell’A.R.P.A.V. (Agenzia Regionale per la Protezione

dell’Ambiente del Veneto), finalizzato a verificare il rispetto della normativa in materia di scarico delle acque

reflue industriali disciplinata dal D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambiente), cui sono assimilati per legge gli

scarichi da autolavaggio.

Nel corso dell’intervento, è stato rilevato che:

– la società gerente l’impianto non è mai stata destinataria di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), per il

cui rilascio è competente la Provincia;

– l’impianto non era dotato di alcuna vasca per la separazione dell’acqua dalle sostanze inquinanti utilizzate per il

lavaggio delle auto;

– le acque reflue industriali derivanti dalla citata attività, in assenza della vasca di cui sopra, erano confluite

direttamente in due pozzi perdenti collegati con il sottosuolo, ovvero sul terreno adiacente l’impianto.

I militari hanno dunque eseguito il sequestro probatorio d’urgenza dell’impianto, operante in violazione di

quanto previsto dal Testo Unico Ambiente.

La legale rappresentante dell’impresa è stata segnalata alla Procura della Repubblica di Vicenza per i reati di cui

all’art. 137, comma 1 (Scarico di acque reflue industriali non autorizzato) e comma 11 (Violazione dei divieti di

scarico negli strati superficiali e nelle acque sotterranee del sottosuolo), del Testo Unico.

La società gerente l’impianto è stata segnalata all’A.G. per la responsabilità amministrativa dell’Ente (art. 25-

undecies del D.Lgs. 231/2001) derivante dalla commissione del reato ambientale presupposto da parte del citato

organo apicale.

La stessa A.G. alla sede di Vicenza, condividendo le ipotesi investigative, ha iscritto nel registro degli indagati la

persona fisica e quella giuridica, emettendo autonomo decreto di sequestro della struttura commerciale già

vincolata d’iniziativa dai militari scledensi.

Si rappresenta che la misura è stata adotta d’iniziativa da parte di questa polizia giudiziaria e che, per il principio

della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagine in relazione alla vicenda

sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.

Il comunicato è stato autorizzato dall’Autorità Giudiziaria per motivi di interesse dell’opinione pubblica.