Gallerie d'Italia – Palazzo Leoni Montanari: Angela Munari

Mercoledì 16 marzo alle ore 17, appuntamento gratuito su prenotazione

Alle Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari, museo di Intesa Sanpaolo a Vicenza, un nuovo incontro di approfondimento promosso in occasione della mostra VENEZIA, CHE IMPRESA! La grande veduta prospettica di Jacopo de’ Barbari, aperta al pubblico fino al 18 aprile 2022.

Mercoledì 16 marzo alle 17, Angela Munari, curatrice della mostra, storica e bibliotecaria della Fondazione Querini Stampalia, accompagnerà il pubblico A spasso per la città, in una giornata qualunque… presentando le mille attività di una Venezia brulicante di mestieri, con una molteplicità di persone al lavoro, fra canali, calli, laguna e Arsenale, e oltre 500 imbarcazioni raffigurate nella grande veduta.

Attraverso la veduta di Jacopo de’ Barbari Angela Munari inviterà il pubblico a passeggiare idealmente per Venezia, in una giornata di inizio primavera del 1500, in compagnia di un accompagnatore d’eccezione: Anton Kolb, il mercante tedesco finanziatore della più grande “impresa” culturale mai vista fino ad allora. Dal Fondaco dei Tedeschi, l’albergaria che dal XIII secolo ospitava i commercianti e uomini d’affari d’oltralpe, Kolb introduce il visitatore, come in un vero e proprio “gioco di ruolo”, negli spazi della città, percorrendo i luoghi delle principali attività, incrociando i mestieri che vi si praticano e incontrando le figure che vi si dedicano nella quotidianità. Dal ponte di Rialto prende forma la città dei servizi, con le osterie e gli alberghi, i mercati del pesce, delle erbe e degli agrumi, le botteghe dei drappieri e degli orafi, e le banche in campo San Giacomo. Un via vai continuo di acquirenti e venditori al dettaglio, di passanti e di pellegrini.

Lungo le rive dell’Isola realtina si avvicendano le barche da lavoro e da trasporto. L’area è il più importante emporio commerciale del Mediterraneo. Lì, più che altrove, si respira l’aria “anfibia della città”, dove le operazioni di carico e di scarico delle merci provenienti dalla terraferma o in partenza verso l’Oriente e in Nord Europa, congestionano per ore le banchine del porto. Tedeschi, turchi, milanesi e toscani sono abituali frequentatori del mercato, vi si aggirano con sicurezza, affidandosi ai barcaroli per gli spostamenti più rapidi da una parte all’altra della Laguna.

Muovendosi con Anton Kolb tra campi e calli, verso la periferia di Venezia, si raggiunge la tipografia di Aldo Manuzio Sant’Agostin. Proseguendo di qualche minuto si raggiungono alcuni dei più importanti distretti del tessile del XVI secolo: le chiòvere ai Frari e, oltre il Canal Grande, le chiòvere di San Giobbe, nei pressi del futuro Ghetto, e quindi il Borgo dei tintori. Camminando senza sosta lungo il margine nord di Venezia, non si finisce mai di imbattersi nella miriade di edifici di Scuole, associazioni di mestieri, piccole e grandi, botteghe, cantieri, punti di stoccaggio, a sottolineare la vitalità di ogni angolo della città.

In una topografia di mestieri tutta al maschile, dov’è lo spazio riservato alle donne? Anche la veduta sembra accennarne solo la presenza, ritraendo un’unica dama in sosta al traghetto del Ponte della Paglia. Eppure la maggioranza delle veneziane lavora, alternando le attività domestiche a quelle extradomestiche, come balie, lavandaie, serve, venditrici al dettaglio, filatrici, tessitrici, stampatrici e

artiste, cortigiane e meretrici.

De’ Barbari, insieme all’imprenditore tedesco Anton Kolb, riesce dunque in una straordinaria impresa collettiva: in tre anni di lavoro sarà in grado di dare vita alla grande veduta prospettica “Venetie MD” grazie a un insieme di professionalità – tipografi, cartografi, scienziati, artisti – che contribuiranno a realizzare l’incredibile mappa “a volo d’uccello”.

L’incontro di approfondimento, ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria, invita a “entrare” nella Venezia del 1500 scoprendo le storie appassionanti racchiuse nella grande veduta prospettica che ha cambiato la storia della cartografia, contribuendo a diffondere il mito di Venezia nei secoli in Europa e nel mondo.

ANGELA MUNARI

Storica e bibliotecaria, è curatrice della mostra Venezia, che impresa! insieme al geografo storico Massimo Rossi. Laureata in Storia presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, è specializzata in Archivistica e biblioteconomia presso l’Università La Sapienza di Roma. Dal 2004 lavora alla Fondazione Querini Stampalia come bibliotecaria, conservatrice del fondo librario antico e co-curatrice delle attività educational. Dal 2006 al 2019 è stata referente per la catalogazione e la conservazione del Gabinetto di stampe e fondo librario antico dell’Accademia di Belle Arti di Venezia. Dal 2009 collabora al progetto “Atlante Veneto”, coordinato in partnership dalla Regione Veneto (Direzione Beni Culturali) e dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche, nell’ambito della formulazione degli standard catalografici per la cartografia.

È stata presidente dell’Associazione Italiana Biblioteche del Veneto dal 2015 al 2019. Dal 2018 è membro delle Commissioni per la grafica e la cartografia dell’Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane. Dal 2021 è Consigliera nel CDA della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Negli anni ha curato diverse mostre e cataloghi di mostre sulla storia sociale di Venezia. Sta curando, di prossima uscita per Lineadacqua editore, una guida di Venezia.

Appuntamento a ingresso libero con prenotazione obbligatoria (limitato numero di posti disponibili).

Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari, Contra’ Santa Corona 25 – Vicenza

numero verde 800.578875 | info@palazzomontanari.com | www.gallerieditalia.com

LA MOSTRA

VENEZIA, CHE IMPRESA! La grande veduta prospettica di Jacopo de’ Barbari

Dal 22 ottobre 2021 al 18 aprile 2022 le Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo a Vicenza propongono al pubblico la mostra dossier VENEZIA, CHE IMPRESA! La grande veduta prospettica di Jacopo de’ Barbari, che intende porre l’accento sulla straordinarietà e unicità dell’impresa culturale del de’ Barbari come sintesi del Rinascimento veneziano.

La mostra, con il patrocinio del Comune di Vicenza, è realizzata in collaborazione con la Fondazione Querini Stampalia di Venezia e inserita nel programma delle celebrazioni dei 1600 anni di Venezia. Il progetto espositivo, curato dalla storica Angela Munari e dal geografo storico Massimo Rossi, mette a confronto, per la prima volta, due ‘stati’ della Venezia MD, ovvero due versioni della grande xilografia della veduta di Venezia, ritenuta uno dei più grandi capolavori della cartografia urbana di tutti i tempi per le dimensioni, la ricchezza dei particolari, la qualità del disegno e dell’esecuzione.

SEDE: Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari, Contra’ Santa Corona 25, Vicenza

ORARI: da martedì a domenica dalle 10.00 alle18.00 (ultimo ingresso ore 17.30), chiuso lunedì

INFORMAZIONI: Modalità di visita in sicurezza e informazioni info@palazzomontanari.com. Numero verde 800.578875; prenotazioni www.gallerieditalia.com

BIGLIETTO: Biglietto congiunto mostra e collezioni permanenti: Intero € 5 | Ridotto € 3

Gratuito per convenzionati, scuole, minori di 18 anni, clienti del Gruppo Intesa Sanpaolo

Consigliata la prenotazione online sul sito delle Gallerie www.gallerieditalia.com.