Galleria Celeste-Vicenza: “Donne coraggiose”

Le Eroine della Storia Vicentina e di ogni Tempo e Luogo

Mostra d’arte contemporanea collettiva, presentazione “Di Fuoco e d’Ombra” e altri eventi dedicati alle donne eroine di tutti i tempi

Dal 1 al 15 aprile 2022 presso Galleria Celeste-Vicenza

Il progetto, curato da Paolo Apolloni e Rossella Menegato, si snoda attraverso la scoperta di alcune figure di donne vicentine coraggiose e paladine dei diritti umani ante litteram, conosciute grazie all’incontro con l’autrice Rossella Menegato dell’Associazione culturale L’IdeaAzione, autrice con Manuela Brocco, del libro “Di Fuoco e d’Ombra-Voci di donna in una città d’autore” e sceneggiatrice dei testi dell’omonimo cortometraggio ad esso ispirato.

Questo tema sui diritti e la salvaguardia della donna è già stato trattato in vari eventi alla Galleria Celeste ed è in continuità con i progetti di sensibilizzazione di Universal Love Project.

In particolare, con questo progetto, si vuole ripercorrere i temi e gli approfondimenti degli studi svolti da Rossella e Manuela ma anche rivalutare, con uno sguardo d’insieme, le gesta di donne coraggiose, che dal rinascimento al modernismo, ai giorni nostri, hanno lottato e lottano per un futuro della donna e dell’umanità migliore.

Per questo si è pensato ad una mostra d’arte collettiva dove pittura, fotografia, incisione e scultura, accompagneranno coralmente le riflessioni e la lettura/presentazione dei testi del libro “Di Fuoco e d’Ombra” e del cortometraggio ad esso ispirato, con vari eventi in progress correlati.

Le opere esposte serviranno a riflettere sulle figure femminili che maggiormente hanno segnato la storia e che, con le loro gesta, hanno permesso una maggior presa di coscienza della donna e del suo ruolo paritario e insostituibile nella società.

La presenza nell’arte e nella cultura della donna concorre poi a sondare in modo ancor più sensibile i segni e i gesti, le conquiste e le vittorie delle eroine di ogni tempo e luogo.

Il progetto* coinvolge artisti con esperienza di levatura mondiale come Marcelle Liliane Jayé Tandura ma anche giovani artisti e appassionati come Laura Perlini,Paolo Mele, Rolando Franchin, Matteo Perdon, Marigilda Pisan, Sabrina Lorenzini, Paolo Apolloni e Antonio Centomolive music performance, promuovendo e sviluppando nuove sinergie tra associazioni, gruppi, aziende e fondazioni, realtà importanti sul nostro territorio.

Il progetto inserito nella promozione di Universal Love Project si avvale di una rete allargata di sensibilizzazione e promozione artistica, sociale e culturale, sia sul nostro territorio sia a livello nazionale-internazionale. L’aspetto sociale di salvaguardia e difesa dei diritti umani, l’aiuto e l’apertura all’altro, con particolare attenzione al mondo dell’inclusione, sono gli elementi che contraddistinguono le attività della Galleria Celeste e dell’associazione culturale l’IdeAzione, da sempre attente a costruire “finestre aperte” sul territorio e “reti flessibili senza confini” con ogni realtà artistico-culturale, soprattutto quelle più vicine ai processi etico-sociali ed economici più attuali e nevralgici.

L’aiuto e la promozione dei giovani, la loro crescita globale, attraverso una rete di contatti-supporti ed esperti che collaborano e aderiscono ai nostri progetti, rimane poi il punto primario delle nostre attività promozionali.

Il progetto Donne Coraggiose è quindi solo un primo step per la promozione di altri eventi e collaborazioni future, pensati per l’inclusione e per la promozione dei giovani e di tutte le risorse umane creative e di sensibilizzazione presenti sul e per il nostro territorio.

Associazione culturale l’IdeAzione – Vicenza –

info: Fb- L’ideAzione associazione culturale – lideazione1@gmail.com

GALLERIA CELESTE – Contrà XX Settembre n° 56 Vicenza –

www.galleriaceleste.it – www.universalove-project.org

info: email galleriaceleste.vicenza@gmail.com – apolloni.art@libero.it – loveuniversal2020@gmail.com

* Vernissage ore 18.00 di venerdì 1 aprile con un salotto inusuale alla presenza di Dame di altri tempi, letture tratte da “Di Fuoco e d’Ombra”e da altri inediti testi; live music performance di pianura collective dalle 17.00 alle 23.00 di sabato 9 aprile e finissage ore 18.00 di venerdì 15 aprile con “Donne che non hanno paura”con Sonia Residori dell’Università di Padova e proiezione del cortometraggio “Di Fuoco e d’Ombra” del regista Youssef Dalima