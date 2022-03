FISG Pista Lunga Mondiali di Hamar: un grande Ghiotto è 3° anche sui 10.000 e termina 7° nella classifica Allround

Dopo quattro giornate di gare si chiude l’edizione 2022 dei Mondiali Sprint e Allround di pista lunga di scena in Norvegia. Sul ghiaccio di Hamar domenica dedicata alle ultime prove del programma Allround che non hanno visto in pista Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare) e Andrea Giovannini (Fiamme Gialle) – rispettivamente ottava e dodicesimo dopo le gare di ieri – ma Davide Ghiotto (Fiamme Gille) e Michele Malfatti (Fiamme Gialle).

Impegnati sui 1500 metri che hanno aperto la giornata, Malfatti ha terminato la sua prova con il 12° tempo in 1’48″53 mentre Ghiotto ha chiuso in 15ª posizione con un crono di 1’49″44. Il trentino per pochissimo non ha potuto accedere all’ultima distanza – quella sui 10.000 metri – , gara che ha visto invece al via il vicentino bronzo ai recenti Giochi Olimpici di Pechino.

Sulla sua distanza preferita Ghiotto ha centrato, dopo quello sui 5000 di ieri, un altro podio prestigioso con il tempo di 13’12″92 finendo alle spalle soltanto dello svedese Nils van der Poel – vincitore del titolo Allround – e del belga Bar Swings. Risultato che ha dato modo all’azzurro di chiudere al 7° posto complessivo i suoi Mondiali Allround, lui che precedentemente in carriera aveva sempre chiuso fuori dalla top 20.

La Nazionale tricolore si appresta ora a vivere l’ultimo grande appuntamento stagionale, il prossimo fine settimana, con le finali di Coppa del Mondo previste a Heerenveen dall’11 al 13 marzo.

Pista Lunga

L’ebbrezza di volare, lanciati sul ghiaccio come in quei sogni ricorrenti da bambino. Sentirsi potenti e leggeri, mentre l’aria in faccia si fa insistente e i muscoli chiamano allo sforzo. E’ un istinto primordiale, come un divertimento naturale, che nella pista lunga si affina con forza, tecnica e resistenza. Da 500 a 5000 metri per le donne, fino a 10.000 per gli uomini: diverse distanze da percorrere su un anello di ghiaccio al coperto, di 400 metri. Un avversario, solitamente, dall’altra parte dell’ovale come punto di riferimento nella sfida contro il cronometro, per una prova in cui la gestione psicologica e l’accuratezza del movimento la fanno da padroni. Pure in squadra, in quell’inseguimento tre contro tre che prende il nome di Team Pursuit e che nelle notti magiche di Torino 2006 ha dipinto il cielo di azzurro. Selvaggia e imprevedibile, invece, è la Mass Start: tutti contro tutti, da soli a sgomitare in una giungla di pattini infuocati tra strategia, istinto e fame di arrivare. Modi diversi di sentirsi invincibili, come super eroi con le ali ai piedi.