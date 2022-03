FISG Pista Lunga: l’Italia ai Mondiali Sprint e Allround di Hamar

Dopo la tre giorni dei Campionati Italiani Assoluti di Baselga di Pinè, prosegue l’impegno degli azzurri della pista lunga che da domani, sul ghiaccio norvegese di Hamar, prenderanno parte al lungo weekend dei Mondiali Sprint e Allround. Una rassegna iridata in cui la Nazionale del direttore tecnico Maurizio Marchetto e degli allenatori Matteo Anesi ed Enrico Fabris si presenta con 7 atleti: Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare), David Bosa (Fiamme Oro), Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), Michele Malfatti (Fiamme Gialle), Jeffrey Rosanelli (Fiamme Gialle) e Mirko Giacomo Nenzi (Fiamme Gialle).

Le prime due giornate di gara saranno dedicate agli sprinter con le doppie sessioni sia sui 500 che sui 1000 metri; sabato e domenica invece in programma tutte le altre distanze allround: 500 maschili e femminili, 1500 maschili e femminili, 3000 femminili, 5000 maschili e femminili, 10.000 maschili. A queste prove si aggiungono quelle del Team Sprint.

Attesa per vedere all’opera Francesca Lollobrigida, la grande protagonista del gruppo tricolore ai Giochi Olimpici di Pechino 2022, dove ha raccolto la medaglia d’argento sui 3000 metri e il bronzo nella Mass Start. Per lei prove di spessore anche solo pochi giorni fa agli Assoluti in Trentino, dove ha colto quattro titoli italiani sulle singole distanze. In carriera, per la romana classe ’91, il miglior risultato in un Mondiale Allround è il 5° posto della stagione 2017-18. Al maschile invece, nel’allround, spazio a Ghiotto – bronzo sui 10.000 metri di Pechino -, Malfatti e Giovannini. Nenzi, Bosa e Rosanelli saranno invece le carte tricolori nello sprint con tutti e tre impegnati poi nche nella prova a squadre del Team Sprint.

Davide Ghiotto Biografia da Wikipedia

E’ figlio del ciclista Federico Ghiotto, attivo a cavallo degli anni ottanta e novanta del XX secolo.[1] Ha un figlio di nome Filippo, avuto con la compagna Susy, con cui vive a Zovencedo, nella frazione di San Gottardo.[1] Si è formato presso l’Università degli Studi di Trento, dove ha conseguito la laurea in filosofia con una tesi dal titolo Etica e suicidio.[1]

Carriera

Ha iniziato la sua carriera agonistica nel pattinaggio velocità sui roller, disciplina pratica sin dall’età di sette anni. Dal 2013 si è dedicato al pattinaggio di velocità su ghiaccio. E’ allenato da Maurizio Marchetto.

Si è messo in mostra a livello internazione vincendo la medaglia d’oro nei 5.000 e 10.000 metri all’Universiade di Almaty 2017.

Ha rappresentato l’Italia ai Giochi olimpici invernali di Pyeongchang 2018, giungendo diciannovesimo nei 5.000 metri e dodicesimo nei 10.000 metri.

All’Olimpiade di Pechino 2022, ha conquistato una medaglia di bronzo nei 10.000 m, terminando la gara alle spalle dello svedese Nils van der Poel e all’olandese Patrick Roest. Nei 5.000 m ha chiuso ottavo.