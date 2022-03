FISG Pista Lunga in Olanda le finali di Coppa del Mondo

Si chiude con il grande appuntamento delle Finali di Coppa del Mondo l’appassionante stagione 2021-22 della pista lunga. Sul ghiaccio di Heerenveen, in Olanda, anche la Nazionale del direttore tecnico Maurizio Marchetto e degli allenatori Matteo Anesi ed Enrico Fabris, in pista con quattro azzurri nell’atto conslusivo del circuito internazionale.

Al femminile fari puntati sull’unica atleta tricolore in gara, Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare), eccezionale protagonista meno di un mese fa alle Olimpiadi di Pechino con due medaglie conquistate tra 3000 metri e Mass Start. Meno brillante del solito nella prima giornata di gare dello scorso weekend ai Mondiali di Hamar, la pattinatrice romana classe ’91 è chiamata all’ultimo sforzo. Sui 1500, 3000 e nella Mass Start la Lollo darà tutto per chiudere al meglio anche nel circuito internazionale dove viaggia al momento al secondo posto dietro la canadese Blondin nella classifica di specialità della gara in linea. Quarto posto provvisorio invece sui 3000 e quinto posto sui 1500 metri.

Al maschile sono invece tre gli azzurri pronti a scendere sul ghiaccio: Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Andrea Giovannini (Fiamme Gialle) e Michele Malfatti (Fiamme Gialle). Il primo, bronzo olimpico sui 10.000 di Pechino e due volte sul podio iridato di 5000 e 10.000 una settimana fa in Norvegia, si cimenterà insieme ai compagni sui 5000 metri: proprio Ghiotto è al momento 3° nella classifica di specialità mentre Giovannini e Malfatti occupano la dodicesima e tredicesima posizione. Giovannini, infine prenderà parte anche alla Mass Start dove viaggia sul podio virtuale al 3° posto.

Pista Lunga

L’ebbrezza di volare, lanciati sul ghiaccio come in quei sogni ricorrenti da bambino. Sentirsi potenti e leggeri, mentre l’aria in faccia si fa insistente e i muscoli chiamano allo sforzo. E’ un istinto primordiale, come un divertimento naturale, che nella pista lunga si affina con forza, tecnica e resistenza. Da 500 a 5000 metri per le donne, fino a 10.000 per gli uomini: diverse distanze da percorrere su un anello di ghiaccio al coperto, di 400 metri. Un avversario, solitamente, dall’altra parte dell’ovale come punto di riferimento nella sfida contro il cronometro, per una prova in cui la gestione psicologica e l’accuratezza del movimento la fanno da padroni. Pure in squadra, in quell’inseguimento tre contro tre che prende il nome di Team Pursuit e che nelle notti magiche di Torino 2006 ha dipinto il cielo di azzurro. Selvaggia e imprevedibile, invece, è la Mass Start: tutti contro tutti, da soli a sgomitare in una giungla di pattini infuocati tra strategia, istinto e fame di arrivare. Modi diversi di sentirsi invincibili, come super eroi con le ali ai piedi.