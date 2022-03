FISG Figura: l’Italia ai Mondiali di Montpellier per chiudere alla grande la stagione

Dopo i Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, la stagione del pattinaggio di figura vive il suo ultimo grande appuntamento con i Mondiali di Montpellier, in Francia. Una rassegna iridata importante per la Nazionale italiana, vogliosa di chiudere al meglio questa splendida annata con la possibilità di provare ad approfittare anche di qualche assenza di rilievo.

Mancheranno infatti alcuni nomi importanti del panorama internazionale a partire da Hanyu e Chen al maschile per arrivare all’intero gruppo della Nazionale russa, escluso dall’ISU su input e raccomandazione del CIO. Infine, anche la Cina non prenderà parte a questi Mondiali che vedranno invece la presenza di ben undici atleti azzurri. Daniel Grassl (Fiamme Oro) e Matteo Rizzo (Fiamme Azzurre) al maschile, Lara Naki Gutmann (Fiamme Oro) al femminile, Ghilardi-Ambrosini (Fiamme Azzurre) e Conti-Macii (IceLab) tra le coppie di artistico e, infine, Guignard-Fabbri (Fiamme Azzurre) e Moscheni-Fioretti (IceLab) nella danza.

L’Italia arriva carica di speranze e aspettative soprattutto in campo maschile, dove il campione tricolore Daniel Grassl può sperare in un altro grande exploit dopo il 7° posto alle Olimpiadi. E pure Rizzo, secondo azzurro in gara tra gli uomini, potrebbe ritagliarsi uno spazio tra le posizione di vertice. Competitività mai in discussione nemmeno per Guignard-Fabbri, quinti a Pechino e intenzionati a fare di tutto per avvicinare il possibile la top 3 iridata. Infine grande attesa soprattutto tra le coppie di artistico dove la contemporanea assenza di Cina e Russia provoca un “vuoto di potere” che lascia spazio aperto alle sorprese. A Ghilardi-Ambrosini, in tal senso, il ruolo di outsider.

Foto credit: Diego Barbieri