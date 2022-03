FISG Curling Mondiali femminili: prima vittoria per l’Italia contro la Norvegia

Arriva nella terza giornata di gare la prima vittoria per l’Italia femminile di curling ai Mondiali di Prince George, in Canada. Dopo tre k.o. nelle prime tre uscite della rassegna iridata, la Nazionale tricolore guidata dall’allenatrice Violetta Caldart si è riscattata grazie al successo per 8-4 contro la Norvegia. Azzurre uscite poi sconfitte nel quinto incontro della manifestazione contro la Svizzera, una delle squadre migliori del torneo e sin qui ancora imbattuta.

Decimo posto provvisorio in classifica per l’Italia quando si sono però disputate soltanto 5 delle 12 partite previste nella prima fase di round robin: azzurre che torneranno oggi sul ghiaccio contro Svezia e Corea del Sud. Importante, nel frattempo, aver centrato il primo successo di questi Mondiali in una strada ancora lunga da qui alla fine della competizione.

Match di grande carattere per le azzurre contro la Norvegia. L’Italia – scesa in pista con Stefania Constantini (Fiamme Oro), Marta Lo Deserto (Curling Club Dolomiti), Angela Romei (Fiamme Oro) e Veronica Zappone (Mole 2020 Ice Skating) – ha costretto subito le avversarie a tre mani nulle e, dopo aver subito tre punti nel quarto, ha risposto riportandosi in parità 3-3 all’intervallo. Dopo un’altra mano nulla le azzurre hanno realizzato la bellezza di quattro punti nel settimo end chiudendo di fatto la contesa. Con un punto per parte nelle due riprese successive, la Norvegia ha infatti alzato bandiera bianca sull’8-4 finale.

Molto combattuta anche la sfida alla Svizzera con l’Italia sempre aggrappata al match sino alla fine. Elvetiche in vantaggio 2-1 dopo due end e 4-2 a metà partita, con le nostre brave a provare a rientrare con un punto nel settimo. All’ottavo ecco però lo strappo di Paetz e compagne: tre punti e parziale sul 7-3. Nonostante la risposta tricolore con tre punti nel nono, il tentativo di rimonta è stato poi stroncato nell’ultimo end quando la Svizzera, in possesso del martello, ha siglato un punto per il definitivo 8-6.

Testa ora gia alle prossime partite con la speranza – non ancora tramontata – di invertire la rotta e poter così accedere alla seconda fase del torneo.

Foto credit: WCF