FISG Curling: anche l’Italia al via dei Mondiali femminili in Canada

Quarantaduesima edizione della rassegna iridata con 13 nazioni presenti al via e pronti a darsi battaglia: Canada, Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Italia, Giappone, Corea del Sud, Norvegia, Scozia, Svezia, Svizzera, Turchia e Stati Uniti.

Le squadre si sfideranno una fase di round robin con le prime due classificate che accederanno direttamente alle semifinali mentre le formazioni piazzate tra il terzo e il sesto posto disputeranno un playoff che mette in palio gli ultimi pass per la fase a eliminazione diretta. Compagini in parte diverse rispetto a quanto visto ai recenti Giochi Olimpici di Pechino: la Scozia – oro in Cina – non sarà guidata dalla skip Eve Muirhead ma da Rebecca Morrison e così – nel ruolo di primi favoriti – appaiono alla vigilia la Svezia di Anna Hasselboerg e la Svizzera campione in carica guidata da Silvana Tirinzoni.

Italia pronta ad un ruolo da outsider con Stefania Constantini (Fiamme Oro) – oro nel doppio misto olimpico con Amos Mosaner – chiamata a guidare il gruppo tricolore composto con lei da Marta Lo Deserto (Curling Club Dolomiti), Angela Romei (Fiamme Oro), Veronica Zappone (Mole 2020 Ice Skating) e Giulia Zardini Lacedelli (Curling Club Dolomiti).

La volontà è di provare a conquistare un posto tra le prime sei per poi giocarsi tutto nella seconda fase della manifestazione: per farcela la Nazionale tricolore, oltre allo spirito di gruppo, si affida alla leadership della 22enne cortinese che a febbraio ha fatto innamorare l’Italia intera con il suo talento e il suo carisma. La squadra, sesta agli ultimi Europei, dovrà comunque migliorare il 13° posto del 2021, piazzamento da cui ripartire nella progressiva scalata alle posizioni di vertice del ranking internazionale.

Qui il programma di gare con le azzurre che saranno le prime a scendere sul ghiaccio proprio contro le padrone di casa canadesi alle nostre ore 22 italiane di domani sabato 19 marzo per la prima giornata di gare di questi Mondiali.

Foto credit: WCF