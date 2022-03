Figura Mondiali 2022: Guignard-Fabbri splendidi quarti a Montpellier con record italiano

Uno splendido risultato per una carriera sempre più in ascesa. Charlene Guignard e Marco Fabbri sul ghiaccio francese dei Mondiali di Montpellier chiudono al quarto posto la loro prova nella danza centrando il miglior risultato in carriera in una rassegna iridata e facendo registrare anche il nuovo record italiano a quota 209.92.

La coppia tricolore – quinta ai recenti Giochi Olimpici di Pechino 2022 -, coglie 125.70 punti nel secondo segmento di gara realizzando la miglior prestazione in carriera dal punto di vista tecnico con 69.91 punti e raccogliendo 55.79 punti sul versante artistico. Il totale di 209.92 vale quindi il primato nazionale e segna un miglioramento di due posizioni in classifica rispetto al sesto posto ottenuto ai Mondiali 2021 di Stoccolma.

Il tandem delle Fiamme Azzurre diventa così il quinto nella storia azzurra a piazzarsi nelle prime quattro posizioni in un Mondiale dopo Calegari-Camerlengo (quarti nel 1992), Fusar Poli-Margaglio (vincitori nel 2001), Faiella-Scali (terzi nel 2010) e Cappellini-Lanotte (vincitori nel 2014). Sulle musiche di Atonement di Dario Marianelli e Little Sparrow di Abel Korzeniowski gli azzurri hanno confermato il loro splendido stato di forma in una prestazione estremamente intensa e coinvolgente, accompagnata dall’entusiasmo e dal sostegno del pubblico francese.

La gara è stata vinta dai padroni di casa Papadakis-Cizeron, al sesto titolo iridato e capaci di firmare il nuovo record del mondo con 229.82 punti davanti agli statunitensi Hubbel-Donohue, argento con 222.39 punti, e agli americani Chock-Bates, terzi con 216.83 punti.

Foto credit: Diego Barbieri