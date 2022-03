FIAMM Energy Technology S.p.A. e l’Aruba.it Racing-Ducati Team: continua la collaborazione

Manca poco all’apertura del nuovo Campionato WorldSBK 2022 e FIAMM Energy Technology S.p.A. riconferma il proprio supporto come main sponsor dell’Aruba.it Racing – Ducati Team per la stagione a venire.

La partnership tra le due aziende è in corso già da 5 anni. Aruba ha infatti scelto di affidarsi all’esperienza di FIAMM Reserve Solutions per le esigenze di “power continuity” dei propri Data Center.

Lo scorso martedì 15 Marzo si è tenuto il tradizionale “bike unveiling” presso la Sala Simoncelli del Misano World Circuit e le livree delle Ducati Panigale V4R, rinnovate rispetto a quelle degli anni precedenti, sono state ufficialmente presentate al pubblico.

Un’altra delle novità più importanti riguarda il ritorno nel team del pilota spagnolo Alvaro Bautista, che nel 2019 conquistò ben 16 vittorie con l’Aruba.it Racing – Ducati Team. Bautista affiancherà Michael Ruben Rinaldi, grande protagonista della scorsa stagione WSBK.

La tappa di apertura del campionato si terrà presso il MotorLand Aragon, in Spagna, l’8-10 Aprile. Seguiranno la tappa di Assen, Paesi Bassi, 22-24 Aprile e quella portoghese dell’Estoril, 20-22 Maggio.

Piergiorgio Balbo (Head of Business Unit Reserve Power Solutions FIAMM Energy Technology S.p.A.)

“La partnership con Aruba rappresenta un forte legame tra due aziende che credono fortemente nell’innovazione. Questo si sviluppa sia attraverso la competizione in pista che attraverso la realizzazione di soluzioni affidabili e sostenibili che garantiscono la continuità di energia ai Data Center Aruba.

Guardiamo con fiducia a questa nuova stagione Superbike consapevoli che la competenza e l’impegno di tutto il team Aruba.it Racing – Ducati porteranno grandi soddisfazioni ai tifosi ed a tutti i partner coinvolti”.

Stefano Cecconi (Amministratore Delegato Aruba S.p.A. e Team Principal Aruba.it Racing – Ducati)

“Affrontiamo la stagione 2022 di WorldSBK con grandi ambizioni e profonda determinazione. L’obiettivo del nostro team è quello di compiere sempre un passo in avanti, anno dopo anno, in termini di prestazioni e risultati. Per questo ci sentiamo orgogliosi di rappresentare Ducati nel Campionato del Mondo Superbike, percependo su ogni circuito la presenza e la passione del popolo Ducatista. Abbiamo puntato sul ritorno di Alvaro Bautista insieme al quale vogliamo fare una stagione ancor più entusiasmante rispetto a quella 2019 che ci ha regalato comunque grandi soddisfazioni. Crediamo fortemente in Michael Rinaldi che dopo un percorso di costante crescita, reputiamo pronto a compiere quel decisivo passo in avanti.

Inoltre, come Aruba.it Racing, saremo protagonisti di una nuova avventura con Nicolò Bulega e la Ducati Panigale V2 nel Campionato del Mondo SuperSport. Un’altra sfida affascinante che sottolinea il nostro

crescente impegno. Vorrei rivolgere un grande in bocca al lupo ai piloti e a tutti i componenti dei nostri team il cui senso di appartenenza ci rende fieri e ci spinge a dare ogni anno sempre di più”.

FIAMM Energy Technology è un’azienda multinazionale attiva nella produzione e distribuzione di accumulatori per l’avviamento di autoveicoli e per uso industriale nata in seguito alla separazione dal Gruppo FIAMM del business delle

batterie automotive e delle batterie industriali con tecnologia al piombo.

Per essere vicina alle esigenze dei clienti FIAMM Energy Technology dispone di circa 20 sedi commerciali e tecniche (tra cui Italia, Germania, Gran Bretagna, Slovacchia, Francia, USA, Spagna, Singapore, Cina e Australia) e di una rete diffusa di importatori e distributori ed opera con un organico di mille persone.

Aruba S.p.A., fondata nel 1994, è il principale cloud provider italiano e prima azienda in Italia per i servizi di data center, cloud, hosting, trust services, e-mail, PEC e registrazione domini, rivolti a privati, professionisti, imprese e Pubblica Amministrazione. Aruba gestisce 2,6 milioni di domini registrati, 9,4 milioni di caselle e-mail, 8 milioni di caselle PEC, 130.000 server gestiti, per un totale di 16 milioni di utenti. Aruba PEC e Actalis sono le 2 Certification Authority di Aruba, entrambe accreditate presso AgID (Agenzia per l’Italia Digitale), erogano servizi altamente qualificati. A marzo 2021 Aruba entra nel mercato Telco con l’offerta di servizi di connettività ultra broadband nel territorio italiano, basati sulla rete interamente in fibra ottica (FTTH – Fiber To The Home) di Open Fiber. In quasi 30 anni l’azienda ha acquisito lunga esperienza nello sviluppo e nella gestione di Data Center ad alta tecnologia, di proprietà, e collocati sul territorio nazionale (il più grande è a Ponte San Pietro – BG), caratterizzati da infrastrutture e impianti ‘green by design’ conformi ai massimi standard di sicurezza del settore (Rating 4 ANSI/TIA-942) e progettati per avere il minimo impatto ambientale. Dal 2011 l’azienda soddisfa interamente il proprio fabbisogno complessivo con energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili e produce anche la propria energia attraverso impianti fotovoltaici, sistemi geotermici e centrali idroelettriche, tutti di proprietà. Il network delle infrastrutture si estende anche in Europa con un Data Center proprietario in Repubblica Ceca e strutture partner situate in Francia, Germania, Polonia e UK. Dal 2014 Aruba è Registro ufficiale dell’autorevole estensione ‘.cloud’ per la registrazione in tutto il mondo dei domini Internet. Dal 2015 Aruba.it Racing è team ufficiale Ducati nel Campionato Mondiale Superbike. Per ulteriori informazioni sul Gruppo Aruba visitare il sito: https://www.aruba.it

