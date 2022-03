EYOF Invernali: doppietta azzurra nei 1500 metri di short track con Loreggia d’oro e Previtali d’argento

Inizia alla grande la trasferta azzurra in Finlandia dove si sta svolgendo il Festival Olimpico della Gioventù Europea Invernale. Nella Vuokatti Arena a conquistare le prime medaglie è lo short track: i velocisti azzurri hanno dato spettacolo conquistando una splendida doppietta nella gara dei 1500 metri con Alessandro Loreggia (C.P. Pinè) oro in 2’21″247 davanti al compagno e portabandiera azzurro Lorenzo Previtali (Sport Evolution), argento con il tempo di 2’21″837.

Previtali aveva raggiunto la finale vincendo la sua batteria nei quarti e chiudendo in seconda posizione la semifinale; percorso netto invece per Loreggia che ha vinto quarti e semifinale prima di mettere la firma nella finale da medaglia. Buoni piazzamenti poi anche al femminile dove Viola Simonini (Bormio Ghiaccio) e Margherita Betti (C.P. Pinè) hanno raggiunto la Finale A dei 1500 metri chiudendo poi rispettivamente al 5° (2’28″575) e 6° posto (2’29″357) .

Short Track

