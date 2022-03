Esac Spa: per la nuova classe dirigente al femminile

PER UNA NUOVA CLASSE DIRIGENTE AL FEMMINILE: QUALI PROSPETTIVE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE DONNE MANAGER DI OGGI E DI DOMANI

Se ne parlerà ampiamente nell’evento del 4 marzo, organizzato da Esac Spa, che vede la partecipazione in video del ministro Elena Bonetti. A seguire gli interventi, dell’assessore regionale Elena Donazzan, di Lella Golfo, presidente della Fondazione Marisa Bellisario e di molte altre personalità del panorama istituzionale ed imprenditoriale al femminile

Promuovere l’empowerment femminile, favorire la permanenza delle donne nel mercato del lavoro e supportare la ripartenza delle imprese dopo l’emergenza sanitaria, fornendo alle donne lavoratrici strategie e strumenti per valorizzare i loro talenti: sono questi, in sintesi, i principali obiettivi del progetto “L2 – Women Go! Creatività e talento al femminile nel circuito del lavoro” (n.1172-0001-526- 2020 a valere sulla DGR. 526 del 28/04/2020 “Il Veneto delle Donne”) che, dopo aver consolidato le varie tappe di un percorso durato oltre un anno e mezzo, si avvia al traguardo finale, con l’evento “Per una nuova classe dirigente al femminile: quali prospettive per la valorizzazione delle donne manager di oggi e di domani”.

Ad organizzare l’evento è Esac Spa, la struttura di Confcommercio Vicenza per la formazione nel Terziario, che ha anche condotto tutte le attività previste nell’intero progetto, contando sul sostegno della Regione del Veneto e sul patrocinio della Fondazione Marisa Bellisario.

L’incontro si terrà venerdì 4 marzo, con inizio alle ore 9.00, presso la Biblioteca Internazionale “La Vigna” di Vicenza e farà il punto sul tema, attraverso gli interventi e un approfondito dibattito tra alcune delle più significative personalità del panorama istituzionale e imprenditoriale al femminile. A cominciare dalla relazione video del ministro delle Pari Opportunità e Famiglia Elena Bonetti, per proseguire con l’intervento di Elena Donazzan, assessore regionale all’Istruzione, Formazione Lavoro e Pari opportunità; di Lella Golfo, presidente della Fondazione Marisa Bellisario, con Giustina Destro, responsabile del Nord Est e Elena Appiani, Carla Favero, Laura Carrucciu, delegate di Vicenza della Fondazione Bellisario, e di molti altri prestigiosi relatori.

ll programma, che si snoderà durante la giornata, mira a indicare la strada per supportare una nuova classe dirigente femminile, soprattutto, alla luce dello scenario creatosi con l’emergenza socio-sanitaria da Covid-19 e le attuali emergenze internazionali. Sono, infatti, previsti i seguenti interventi:

• PNRR UE analisi e prospettive per l’economia e le imprese del futuro – Col. Antonio Morelli, Comandante provinciale Guardia di Finanza di Rovigo

• Impegno sociale con approccio concreto – Arianna Alessi, Vicepresidente OTB Foundation e Amministratore Delegato di Red Circle Investments e di Diesel Farm

• Sostenibilità come valore per lo sviluppo delle imprese – Roberta Corrà, Direttore Generale Gruppo Italiano Vini

• Certificazione per la parità di genere – PNRR – Marcella Cannariato, Amministratore unico di Aecbroker

• True Leadership – Valeria Castellani, Security Manager Bottega Veneta

• Farmaci, diagnosi e malattie delle donne – Monica Montopoli, Ricercatrice VIMM – Fondazione Ricerca Biomedica Avanzata e Università di Padova

• Inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro – Maria Raffaella Caprioglio, Presidente Umana

• Finanziamenti per autoimprenditorialità – Marco Paoluzi, Coordinatore Area Credito Ente Nazionale Microcredito.

Per partecipare all’evento, che sarà gestito in ottemperanza alle misure anti Covid (quindi per accedere alla sala è necessario esibire il Green pass rafforzato e indossare la mascherina), è sufficiente iscriversi sul sito: esacformazione.it o chiamando il n 0444 964300.