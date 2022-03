Enaip Veneto: promuovere l’alfabetizzazione digitale

AL VIA IL PROGETTO “IN FORMA! INNOVAZIONE E FORMAZIONE DIGITALE PER LA CITTADINANZA”

Da aprile a dicembre 2022 in programma dieci percorsi di formazione dedicati agli adulti e agli over 65 residenti nella provincia di Vicenza per promuovere l’alfabetizzazione digitale.

Vicenza, martedì 15 marzo 2022 – Prende avvio ad aprile “In forma! Innovazione e formazione digitale per la cittadinanza”, un progetto promosso nell’ambito del bando “Interventi di promozione e valorizzazione Invecchiamento attivo”, finanziato dalla Regione del Veneto, con il cofinanziamento dei Comuni vicentini di Longare, Castegnero, Grisignano di Zocco, Montegalda e Nanto e realizzato da Enaip Veneto.

Il progetto, che durerà fino a dicembre 2022, prevede la realizzazione di dieci percorsi formativi (cinque di livello base e cinque intermedio) di trenta ore ognuno dedicati ad adulti e anziani – residenti nella provincia di Vicenza – per acquisire maggiore autonomia nell’approccio con l’ecosistema digitale o per migliorare la propria conoscenza e utilizzo dei digital devices. I corsi – gratuiti – si svolgeranno nelle sedi di tutti i Comuni partner e prevedono un massimo di otto partecipanti ciascuno, per un totale di ottanta cittadini coinvolti.

L’obiettivo dell’iniziativa è promuovere l’alfabetizzazione digitale della cittadinanza per superare la condizione di isolamento spesso legata al divario tecnologico tra le generazioni, impatto che si è amplificato e reso più evidente nel periodo emergenziale. Lo sviluppo di azioni che implementino l’utilizzo delle Ict infatti costituisce di per sé un concreto fattore di inclusione sociale e partecipazione.

I corsi, pratici e interattivi, prevedono che i partecipanti, insieme ai docenti di Enaip Veneto, imparino a gestire le funzioni principali di uno smartphone e a installare e utilizzare le app più utili a migliorare la vita quotidiana (ingrandire i testi e i tasti, fare la ricerca vocale, ascoltare audiolibri, saltare la coda alle Poste, ricordarsi quando e quali medicine prendere, ecc…). Saranno poi aiutati a diventare autonomi nella navigazione on line, da PC o da tablet (forniti da Enaip Veneto) per effettuare acquisti e pagamenti sicuri, nella ricerca di documenti amministrativi, nel prenotare visite e ritirare referti medici on line. A fine corso saranno anche in grado di organizzare, archiviare e recuperare i contenuti in ambienti digitali ma anche creare e rielaborare nuovi contenuti (foto, video…).

Per informazioni sul calendario dei corsi e per le iscrizioni è possibile chiamare la sede Enaip Veneto di Vicenza al numero di telefono 0444 326685 oppure rivolgersi direttamente alle segreterie dei Comuni.

EnAIP Veneto è un’impresa sociale senza scopo di lucro promossa dalle ACLI e attiva dal 1951 nell’ambito della formazione professionale. Presente in tutte e sette le province del Veneto con 18 sedi operative, progetta ed eroga prodotti e servizi di orientamento, formazione e accompagnamento al lavoro.