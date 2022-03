Donazzan (FDI): sulle sorti future dell’automotive italiano

AUTOMOTIVE – DONAZZAN (FDI): “NON SI SACRIFICHI UN’INTERA FILIERA SULL’ALTARE DEL GRETISMO E DELL’IDEOLOGIA VERDE”

“Il furore ideologico instillato dall’ideologia verde rischia di affossare una tra le filiere produttive più vaste e prolifiche d’Italia, l’automotive, che tra Veneto ed Emilia Romagna concentra terzisti diventati negli anni il punto di riferimento di tutte le grandi case automobilistiche europee. Una transizione troppo veloce e troppo poco ragionata verso l’elettrico causerà l’ecatombe di questo intero sistema produttivo di grande valore e qualità, fatto di tanta esperienza e di ingenti investimenti in ricerca e sviluppo volti alla sostenibilità e all’abbattimento delle emissioni”.

Così Elena Donazzan, Responsabile Nazionale del Dipartimento Lavoro e Crisi aziendali di Fratelli d’Italia e Assessore regionale del Veneto, sulle sorti future dell’automotive italiano.

“Condivido l’appello indirizzato da Federmeccanica al governo per una politica di neutralità tecnologica a proposito delle motorizzazioni, che non sarebbe per nulla in contrasto con gli obiettivi relativi alle emissioni” aggiunge Donazzan, “sull’elettrico puro permangono moltissimi dubbi: non è certamente meno inquinante, non si ha ancora nessuna notizia sulla durata delle batterie e sul loro successivo smaltimento, e l’impennata dei costi per l’energia elettrica sta erodendo ogni convenienza anche sotto il profilo dei consumi”.

“L’Italia ha oggi l’occasione di guardare ad una terza via: il nostro automotive può essere piattaforma per implementare motorizzazioni ibride alternative o soluzioni ancora più performanti sotto il profilo della sostenibilità ambientale, attirando così gli investimenti dei grandi marchi. Il PNRR potrebbe ricoprire un ruolo centrale in questa partita, mettendolo ‘a terra’ con logica e nell’interesse del nostro Sistema Paese” continua l’esponente veneta del Partito di Giorgia Meloni.

“A me sembra una follia peraltro che a dettare la linea sia una ragazzina e che attorno a questa sgomitino i capi di governo, compreso il nostro. Greta Thunberg non è né una scienziata, né una economista, né un’esperta in un qualche modo dei temi di cui per anni si è eletta paladina. La politica ha il dovere di evitare le sbornie ideologiche e di ponderare le sue scelte” aggiunge ancora Donazzan, che conclude “la sostenibilità ambientale può essere ottenuta in due modi: distruggendo l’economia in nome degli slogan o accompagnando l’evoluzione dei sistemi produttivi. Speriamo questo lo comprenda anche il governo prima che si sacrifichi una filiera così importante”.