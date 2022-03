Domenica ecologica: Creazzo, Gambugliano, Monteviale e Sovizzo

Domenica ecologica del 20 marzo 2022

Il prossimo 20 marzo si terrà la domenica ecologica dedicata all’acqua, organizzata come ormai ci siamo abituati, in coordinamento tra i comuni di Creazzo, Gambugliano, Monteviale e Sovizzo.

Questa volta la scelta ricade non in una attività di sensibilizzazione, ma nella pulizia dei percorsi lungo i fiumi, fossi e zone umide dei quattro comuni, ci si dovrà quindi sporcare le mani, dichiarano gli organizzatori (gli assessori Bernardotto di Monteviale, Ghiotto di Sovizzo, Dandrea di Creazzo e il sindaco Forlin di Gambugliano).

Sono state fissate quattro zone d’intervento

Creazzo con partenza dal percorso sul Retrone presso il polisportivo

Gambugliano con partenza dal campo sportivo

Monteviale con partenza dal campo sportivo

Sovizzo con partenza da piazza Manzoni

per tutti l’orario di ritrovo è alle 9.00, orario di fine lavori è previsto per le 12.00 circa.

Questa volta per la realizzazione dell’evento c’è un ampio supporto da parte delle associazioni del territorio in primis dall’Associazione Nazionale Alpini che con i gruppi delle zone “Castellari Alto Bacchiglione” e “Colli icentini” sono orgogliosi di essere a supporto delle amministrazioni del territorio per la cura e salvaguardia

del patrimonio naturale”, dichiarano i capozona Nicola Cozza e Michele Fanton.

Da segnalare anche la presenza di altre realtà associative quali la Consulta Giovani di Creazzo, il circolo Ovest

Vicentino di Legambiente e Plasticfree.

Luca Professione a nome di Legambiente ha accettato l’invito a partecipare alla giornata ecologica dichiarando che “la pulizia, la tutela e la valorizzazione dei nostri corsi d’acqua e del loro habitat è tema fondamentale. Siamo altresì convinti che sia necessario lavorare tutti assieme anche per migliorare la qualità delle acque dei nostri fiumi. Pensiamo in primis a valori di inquinanti come i PFAS, escherichia coli e altri rilevati nel “nostro” fiume Retrone”.

Con grande soddisfazione anche Plastic Free Onlus, sarà presente alla giornata ecologica. Questa vorrà essere un’occasione per far conoscere alla cittadinanza di Creazzo questa nuova associazione, ci si potrà quindi fermare presso il gazebo posizionato lungo la ciclabile sul Retrone, nei pressi dell’ingresso del Polisportivo di Creazzo.

La partecipazione della Consulta Giovanile di Creazzo alla giornata ecologica è a nome di tutti i giovani del territorio che credono fortemente nel cambiamento, “il nostro obbiettivo è volto a dimostrare come lavorare

in gruppo possa dare una svolta reale e concreta ad un problema, come quello dell’abbandono dei rifiuti. –

dichiarano i ragazzi della consulta – Vogliamo lanciare dei messaggi per coinvolgere i cittadini e soprattutto i

giovani, per dimostrare che con dei piccoli passi di attivismo si può cambiare qualcosa”.

L’invito quindi è a tutti i cittadini dei quattro comuni di partecipare numero agli eventi organizzati nei propri

territori, per tutti l’appuntamento è a domenica 20 marzo ore 9.00.

Comune di Creazzo – Comune di Gambugliano – Comune di Monteviale – Comune di Sovizzo