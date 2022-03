Dieci anni di Vicenza in Lirica tra giovani artisti e grandi nomi della lirica

Un ricco cartellone da giugno a settembre per la decima edizione dove “la Musica unisce”

Il Festival Vicenza in Lirica festeggia i suoi primi dieci anni di attività con un cartellone ricco di eventi da aprile a settembre. La direzione artistica del Festival curata da Andrea Castello ha anticipato i primi titoli e collaborazioni del 2022, in attesa di conoscere gli interpreti e gli altri spettacoli che verranno presentati al pubblico ad aprile durante la conferenza stampa.

Il Festival, organizzato da Concetto Armonico in collaborazione con l’Archivio storico Tullio Serafin e sostenuto dal Ministero della Cultura, Regione del Veneto, Provincia di Vicenza, Comune di Vicenza e da diversi sponsor privati, inizierà il 17 giugno con due capolavori monteverdiani: il “Combattimento di Tancredi e Clorinda” e il “Ballo delle ingrate” in collaborazione con il Conservatorio Santa Cecilia di Roma. Il 18 giugno un appuntamento atteso che mette in primo piano la solidarietà con il concerto benefico a favore di Assi Gulliver – Associazione Sindrome di Sotos Italia eseguito dal Coro e Orchestra di Vicenza. La prima parte del festival si concluderà il 21 giugno al Giardino del Teatro Olimpico con un concerto dedicato alla Festa della Musica Europea.

Vicenza in Lirica proseguirà a settembre con un cartellone dedicato a Wolfgang Amadeus Mozart che sarà protagonista nella serata inaugurale del 3 settembre con l’imponente “Messa in Do Minore K427” eseguita dall’Orchestra di Padova e del Veneto e, successivamente, con il capolavoro operistico “Don Giovanni” (8 e 10 settembre) con interpreti i vincitori del Concorso lirico Tullio Serafin. Ritornerà l’appuntamento proposto dal Conservatorio “G. Verdi” di Milano con il concerto “Actus Tragicus: la cantata barocca”. Non mancherà uno spettacolo musicale di altissimo valore culturale e morale incentrato sui temi affrontati nell’opera Don Giovanni e prodotto dal Liceo Guarino Veronese di San Bonifacio (7 settembre) dal titolo “Scambiamoci di vista: da Plauto a Mozart passando per Shakespeare”. Master class di canto lirico, presentazioni di libri e di cd, altri concerti ed intermezzi, arricchiranno il già vasto cartellone del Festival che si estenderà anche fuori Vicenza con il progetto “Vicenza in Lirica fuori le Mura”.

Ancora una volta giovani artisti che si stanno avviando alla carriera saranno i veri protagonisti del Festival, ma anche i grandi nomi della lirica impegnati sia negli spettacoli, che nella parte formativa attraverso l’Opera-Studio e le master class.

Un’anteprima del Festival Vicenza in Lirica verrà proposta sabato 16 aprile alle ore 21 al Teatro Olimpico con lo “Stabat Mater” di Luigi Boccherini che vedrà protagonista un cast stellare guidato al violino dal grande maestro Federico Guglielmo con l’ensemble “L’Arte dell’Arco” ed il soprano Silvia Frigato.

“La Musica Unisce” sarà lo slogan del Festival 2022; uno slogan ricco di significati, uno fra tutti: quel “ponte” capace di unire attraverso la Musica le diverse nazioni grazie agli artisti coinvolti, al dialogo con il pubblico ed al sostegno delle Istituzioni. “Giornate di apprensione per ciò che stiamo vivendo a livello mondiale, ma la Musica sicuramente ci aiuta a dialogare, anche con il nostro cuore” con queste parole Andrea Castello, presenta in anteprima il cartellone.

Informazioni sul sito www.vicenzainlirica.it – cell.: 3496209712

Foto di copertina 8 agosto 2021, Betulia liberata, WA Mozart, Teatro Olimpico, Festival Vicenza in Lirica – Foto Colorfoto Francesco Dalla Pozza

Ten years of Vicenza in Lirica!

Young artists and great opera stars.

A rich programme from June to September for the tenth edition where “Music unites

Vicenza in Lirica Festival celebrates its first ten years of activity with a rich programme of events from April to September. The artistic director of the Festival, Andrea Castello, has anticipated the first titles and collaborations for 2022, waiting to know the performers and other events that will be presented to the public in April during the press conference.

The Festival, organised by Concetto Armonico in collaboration with Archivio storico Tullio Serafin and supported by the Ministry of Culture, the Veneto Region, the Province of Vicenza, the Municipality of Vicenza and various private sponsors, will begin on 17 June with two Monteverdi masterpieces: “Combattimento di Tancredi e Clorinda” and “Ballo delle ingrate” in collaboration with Conservatorio Santa Cecilia in Rome. On 18 June an eagerly awaited event that focuses on solidarity with the benefit concert in favour of Assi Gulliver – Associazione Sindrome di Sotos Italia performed by Coro e Orchestra di Vicenza. The first part of the festival will end on 21st June in the Garden of Teatro Olimpico with a concert dedicated to the “Fête de la Musique” (Make Music Day).

Vicenza in Lirica will continue in September with a programme dedicated to Wolfgang Amadeus Mozart who will be the protagonist of the opening evening 3 September with the imposing “Messa in C Minor K427” performed by the Orchestra di Padova e del Veneto and, subsequently, with the operatic masterpiece “Don Giovanni” (8 and 10 September) performed by the winners of Tullio Serafin Competition. The “G. Verdi” Conservatory of Milan will perform the concert “Actus Tragicus: la cantata barocca”. There will also be a musical performance of high cultural and moral value centred on the themes of the opera Don Giovanni and produced by Liceo Guarino Veronese di San Bonifacio (7 September) titled “Scambiamoci di vista: da Plauto a Mozart passando per Shakespeare”. Opera singing master classes, presentations of books and CDs, other concerts and interludes will enrich the already vast programme of the Festival, which will also extend outside Vicenza with the project “Vicenza in Lirica fuori le Mura”.

Once again young artists who are just starting their careers will be the real protagonists of the Festival, but also the big stars of opera will be involved both in the performances and in the educational part through the Opera-Studio and the master classes.

A preview of Vicenza in Lirica Festival will be proposed on Saturday 16 April at 9 p.m. at Teatro Olimpico with Luigi Boccherini’s “Stabat Mater”, which will feature a stellar cast led on the violin by the great maestro Federico Guglielmo with the ensemble “L’Arte dell’Arco” and soprano Silvia Frigato.

“Music unites” will be the slogan of the 2022 Festival; a slogan full of meanings, one among all: that “bridge” capable of uniting through Music the different nations thanks to the artists involved, the dialogue with the public and the support of the Institutions. “These are days of apprehension because of what we are experiencing on a global level, but music certainly helps us to dialogue, even with our hearts”, with these words Andrea Castello presents a preview of the programme.

Information at www.vicenzainlirica.it – cell: 3496209712