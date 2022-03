Danza in Rete Off: Cecilia Ventriglia e Lorenzo Morandini

AL VIA LA SEZIONE OFF di DANZA IN RETE FESTIVAL_VICENZA – SCHIO:

VENTRIGLIA E MORANDINI I PRIMI ARTISTI IN SCENA SABATO 19 MARZO

Dopo alcuni interessanti spettacoli sui palcoscenici maggiori, la quinta edizione di Danza in Rete Festival_Vicenza – Schio inaugura Danza in Rete Off, la sezione del Festival orientata alle nuove tendenze e alla scoperta di giovani talenti della danza nazionale e internazionale, grazie all’appassionata opera di scouting avviata dagli organizzatori in esperienze come la Rete Anticorpi XL o la vetrina NID (reti di cui il Teatro Comunale di Vicenza è parte attiva da sempre). Il Festival, riconosciuto e sostenuto dal Ministero della Cultura dalla prima edizione, è promosso dalla Fondazione Teatro Comunale di Vicenza e dalla Fondazione Teatro Civico di Schio; la direzione artistica è affidata a Pier Giacomo Cirella in collaborazione con Loredana Bernardi e Alessandro Bevilacqua.

L’eclettismo coreografico e culturale, la matrice autoriale e la ricerca di nuove forme espressive che da sempre connotano Danza in Rete Festival con il suo attento mix tra progetti inediti e graditi ritorni, artisti affermati e talenti emergenti, trovano sbocco naturale nel suo spin off dedicato ai nuovi percorsi di ricerca e sperimentazione. E così Danza in Rete Off, con 14 titoli in programma, si conferma vetrina dell’innovazione proponendo sempre in prima nazionale o regionale, creazioni di autori emergenti o in via di affermazione, in spazi teatrali alternativi rispetto ai palcoscenici maggiori, a suggellare un rapporto più intimo e diretto tra artisti e spettatori, intensificato dagli Incontri con l’Artista che si svolgono regolarmente al termine delle performance.

Sono due gli appuntamenti previsti per l’apertura di Danza in Rete Off edizione 2022, in programma sabato 19 marzo: alle 18.00 e alle 19.00 Cecilia Ventriglia presenterà “Anonima”, in prima regionale, allo Spazio Ab23 (Contrà S. Ambrogio 23, Vicenza), mentre alle 21.00 sarà Lorenzo Morandini – Artista in Rete dell’edizione 2022 del Festival, a portare in scena “Idillio” – in prima nazionale – al Ridotto del Teatro Comunale di Vicenza.

L’Artista in Rete è una delle novità introdotte nell’edizione 2022 del Festival: si tratta di un danzatore/coreografo italiano emergente con il quale Danza in Rete stringe una relazione e lo sostiene nel suo percorso formativo e artistico. Durante il Festival l’Artista realizza una vera e propria ‘dimora’, abita gli spazi dei teatri coinvolti, dialoga con gli artisti in scena, incontra gli operatori e gli spettatori, elabora delle sue visioni, interagendo con tutti i livelli che concorrono alla realizzazione del Festival, arricchendo la sua formazione dei fondamentali per avvicinarsi all’ambiente produttivo/professionale della danza. Il progetto, che ha durata triennale, ha selezionato come Artista in Rete 2022 Lorenzo Morandini.

“Anonima” di e con Cecilia Ventriglia, visione scenografica e sonora di Davide Calvaresi, disegno luci Pietro Cardarelli, una produzione realizzata in collaborazione con AMAT, presentata a Danza in Rete in prima regionale, sabato 19 marzo 2022 alle 18.00 e alle 19.00 allo Spazio Ab23, è una creazione istantanea incentrata sul binomio essere umano-essere divino. La performance intende soffermarsi su questo mistero dandogli una forma visibile e lo fa utilizzando un pupazzo di cartone dalle sembianze cristologiche. Gesù, esempio archetipico e assoluto dei valori più alti dell’esistenza, può fare ritrovare quella spiritualità che è in ciascuno di noi; per provare a coglierla, bisogna lasciarsi disorientare e tornare a riconoscerci come parte della Natura. Perché sacralità e natura parlano sovente una lingua comune, senza titoli, anonima. La performance è stata selezionata per la Vetrina della giovane danza d’autore – Anticorpi XL 2021.

Cecilia Ventriglia,

Danzatrice e performer, dopo un periodo di formazione professionale non accademico nella danza contemporanea, lavora come interprete collaborando con diverse realtà italiane e internazionali tra cui Sosta Palmizi, di cui è Artista Associata, la compagnia di teatro-fisico della Repubblica Ceca Farm In The Cave, e il MAI-Marina Abramović Institute di New York. Il suo percorso artistico è fortemente caratterizzato da una contaminazione di linguaggi ed espressioni.

Nel 2019 crea il primo progetto coreografico, il solo “Rosaspina” prodotto da Sosta Palmizi, segue “Anonima”, selezionato per la Vetrina della giovane danza d’autore 2021 e “Un albero mi ha chiesto di danzare”, progetto di video-performance vincitore del bando Marche Palcoscenico Aperto; ha partecipato nel 2020 a Nuove Traiettorie XL, azione del Network Anticorpi XL.

La seconda performance della giornata, presentata in prima nazionale, è “Idillio” di e con Lorenzo Morandini, Artista in Rete 2022, in programma sabato 19 marzo 2022 alle 21.00 al Ridotto del Teatro Comunale di Vicenza; la creazione, con la quale il giovane performer trentino è emerso sulla scena nazionale di danza, è dedicata all’analisi del movimento e dei segni che lo caratterizzano, un divertissement con implicazioni di semiotica, la scienza che studia l’interpretazione dei segni e come si generano i significati del linguaggio.

“Idillio” – musiche e suoni di Giuseppe Verdi e Mattia Nardon, una produzione Nina realizzata in co-produzione con il Festival Danza in Rete – è un solo che procede destrutturando ripetizioni, nuovi sistemi o la totale casualità, creando gestualità ironiche nel ritmo e nelle posture che irrompono come contraddizioni anche nella partitura musicale. Una performance grottesca e geniale, di brillante e intelligente inventiva, che interpreta un dialogo costante tra corpo e musica. Il corpo ricerca costantemente nuovi equilibri, a causa del sovraccarico di sollecitazioni a cui viene sottoposto; la conseguenza è una rottura che prende le distanze dalla realtà per generare un percorso verso nuovi equilibri e creare nuove definizioni di quiete e imperturbabilità, in cui il corpo esplora nuove significazioni. Il corpo infatti esprime concetti tramite il movimento e l’utilizzo dei segni gestuali. Il cervello lavora per associazioni e tenta istintivamente di dare significato ai movimenti generati da quel che lo circonda. Da qui la ricerca di un nuovo paradigma, un nuovo “idillio”, in grado di giocare con possibilità interpretative inedite.

“Idillio, spettacolo selezionato per la Vetrina della giovane danza d’autore – Anticorpi XL 2021, è un progetto sviluppato all’interno dell’Incubatore coreografico C.I.M.D. (Centro Internazionale di Movimento e Danza) di Milano con la collaborazione di Fabbrica Europa; è realizzato nell’ambito di Residanza – La casa della nuova coreografia 2019 di Movimento Danza e con il sostegno di KOMM TANZ/Passo Nord (Abbondanza/Bertoni e Oriente/Occidente), CapoTrave/Kilowatt Festival e il Comune di Castiglion Fiorentino.

Lorenzo Morandini

Dopo la formazione al Teatro Nuovo di Torino, si diploma nel 2016 al Trinity Laban di Londra, studiando con Marina Collard, Zoi Dimitriou, Julia Gleich. Come performer avvia un percorso di ricerca sul movimento ispirato a esperienze di training immersivo nella natura. Nel 2020 è selezionato per il progetto formativo Nuove Traiettorie XL. Con AZIONIfuoriPOSTO organizza dal 2020 la rassegna “danzare A monte” in Val di Fiemme. È interprete per il progetto “Perspectiva: vedere attraverso” ideato da Silvia Dezulian e Filippo Porro, presentato a Oriente Occidente Dance Festival 2020 e CROSS Festival 2021; sempre nel 2021 è interprete dello spettacolo “Chòros: il luogo dove si danza” di Alessio Maria Romano nell’ambito del Festival Oriente Occidente.

Danza in Rete Festival_Vicenza – Schio è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura e della Camera di Commercio di Vicenza e si avvale dei contributi di alcune realtà aziendali del territorio: Gruppo Unicomm, Pieffe Sistemi, alcuni spettatori e donatori del Teatro.

Per Danza in Rete Off il biglietto (unico) costa 5 euro, mentre l’abbonamento a 14 performance in programma tra Vicenza e Schio costa 49 euro; è attiva una promozione per alcuni spettacoli di Danza in Rete Off, per coloro che acquistano spettacoli in Sala Grande e in Sala del Ridotto del TCVI. Biglietti e abbonamenti sono in vendita alla biglietteria del Teatro Comunale di Vicenza, in Viale Mazzini 39 (biglietteria@tcvi.it, tel. 0444.324442), aperta dal martedì al sabato dalle 15.00 alle 18.15, online sul sito del teatro tcvi.it; alla biglietteria del Teatro Civico di Schio è possibile acquistare gli spettacoli che si svolgeranno a Schio, in Via P. Maraschin 19 (info@teatrocivicoschio.it, tel. 0445 525577), aperta dal martedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00, il sabato dalle 10.00 alle 12.00, il giovedì dalle 16.00 alle 18.30.

Relativamente alle misure di contenimento della pandemia, i biglietti per gli spettacoli sono nominali. In caso di acquisto per più spettatori, sarà necessario fornire i dati anagrafici e l’indirizzo mail di ognuno. In base alle normative vigenti, l’accesso alle sale teatrali è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di “Green Pass rafforzato”, ovvero a chi è vaccinato o guarito dal Covid-19, salvo i casi di esenzione previsti dalla legge. All’interno del Teatro è obbligatorio l’uso della mascherina di protezione superiore FFP2.

Per maggiori informazioni: www.dgc.gov.it.