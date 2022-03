Daniele Zovi: in cammino alla scopeta del bosco

L’ESPERTO NATURALISTA AL FESTIVAL DELLA CULTURA DI MORIAGO IL 17 MARZO CON IL SUO NUOVO LIBRO. UN LEGAME INDISSOLUBILE CON LA MONTAGNA

Un cammino sentimentale tra ricordi personali e nuove scoperte per riconoscere i segni della natura o quelli lasciati dall’uomo durante la prima Guerra Mondiale, individuare le tracce degli animali, abbracciare i cambiamenti dell’aria. La meraviglia davanti a un bosco che inizia a “medicarsi” dopo le ferite della tempesta Vaia. L’Altopiano di Asiago è un microcosmo particolarissimo dove, notava Rigoni Stern «non esistono castelli di nobili, non esistono ville di signori, né cattedrali di vescovi, per il semplice fatto che la terra è del popolo e i suoi frutti sono di tutti come ad uso antico».

Il Festival della Cultura d Moriago diretto dal Lorena Gava si mette in viaggio con Daniele Zovi, il narratore e divulgatore naturalista vicentino, uno dei massimi esperti di foreste a livello europeo, che giovedì 17 marzo alle 20.30, alla Casa del Musichiere, racconterà l’intreccio costante di clima, paesaggio, animali e piante che costituisce la vita segreta del bosco. Il suo nuovo lavoro, “In bosco – Leggere la natura su un sentiero di montagna” (Utet ed), è infatti un viaggio inaspettato ricco di sorprese e riflessioni. “Se si sta dentro un bosco in posizione di ascolto – spiega Zovi – , prima o poi si avverte, si intuisce la presenza di un flusso di energia che circola tra i rami, le foglie, le radici. Talvolta è un sussurro, altre volte strepiti e grida. E come se le piante parlassero tra loro”.

IL VIAGGIO

Zovi si muove tra salite, discese, pascoli, spazi aperti e “chiusi” già visti e attraversati più volte, ma proprio perché conosciuti si rivelano pieni di meraviglie. Ogni sentiero, e Zovi lo sa perfettamente, può continuamente cambiare. Perchè un bosco non è solo l’insieme degli alberi che lo compongono, e neppure la somma di flora e fauna. “Un bosco è il risultato di azioni e reazioni, alleanze e competizioni, crescita e crolli. Un mondo mobile – dice – che sebbene continuiamo a sforzarci di studiare e catalogare, limitare e controllare, resterà sempre un selvaggio, vibrante spazio di meraviglia dal quale molto possiamo imparare”.

L’ALTOPIANO

Il libro accompagna così il lettore alla scoperta di un territorio frequentato da molti, ma realmente conosciuto e vissuto da pochi: l’Altopiano di Asiago, teatro di alcuni dei più sanguinosi scontri durante la Grande Guerra, affiora attraverso la cartografia, i pensieri, le emozioni e le parole di Zovi, che si prepara a incontrare, lungo la strada, animali e licheni, fiori e funghi, e poi gli abeti spezzati dalla Vaia, il monumento ai partigiani caduti. C’è la voglia di mettersi in cammino da solo, per molte ore, con il telefono spento, animato soltanto dalla curiosità. Perché camminare significa rallentare, sentire i rumori, osservare un fiore, riconoscere la fatica senza sentirsi sopraffatti, prova re felicità, respirare liberi: prendere consapevolezza che l’uomo è una minoranza, sia pure enorme in termini di impatto e di numeri, su questo pianeta.

LA BIOGRAFIA

Daniele Zovi, scrittore, divulgatore ed esperto naturalista, è nato a Roana e cresciuto a Vicenza. Si è laureato in Scienze forestali a Padova e per quarant’anni ha prestato servizio nel Corpo forestale dello Stato. Dal 2011 al 2014 è stato membro della Commissione scientifica Cites al Ministero dell’Ambiente. Ha redatto il Piano naturalistico della Val d’Assa e il piano di riassetto delle proprietà silvo-pastorali di Asiago, Conco e Lusiana. Per Utet ha pubblicato “Alberi sapienti, antiche foreste”(2018), “Italia selvatica”(2019) e”Autobiografia della neve”(2020, con cui ha vinto la sezione “Ricerca e ambiente” del prestigioso “Premio Itas Libro di montagna”) e “In bosco – Leggere la natura su un sentiero di montagna”. Per De Agostini due libri di narrativa per ragazzi, “Ale e Rovere. Il fantastico viaggio degli alberi” (2020) e “Ale e i lupi. Alla scoperta degli animali del bosco”(2021).