Cultura Identità: Alessandro Benigno alla guida regionale

IL GIORNALISTA VICENTINO ALESSANDRO BENIGNO NUOVO PRESIDENTE DI CULTURA IDENTITÀ PER IL VENETO

Continua il percorso di crescita e radicamento sul territorio nazionale di Cultura Identità, con l’ampliamento dell’organigramma al Veneto. Il movimento, fondato nel 2018 dall’attore e regista Edoardo Sylos Labini allo scopo di promuovere e difendere il patrimonio culturale e artistico italiano, ha una nuova guida regionale. Si tratta del vicentino Alessandro Benigno, che sarà coadiuvato dal vice responsabile territoriale Alvaro Gradella. Benigno, 34 anni, è laureato in Giurisprudenza e svolge la professione di giornalista e consulente in comunicazione strategica e tutela reputazionale per società e istituzioni nazionali e internazionali. Gradella, invece, vanta una lunga carriera alle spalle come attore cinematografico, televisivo e conduttore radiofonico. Ha fatto parte, fra diverse altre produzioni, del cast di serie Mediaset come “Il Falco e la Colomba” e film sul grande schermo come “Il Leone di Vetro” e “Rosso Istria”. Con le nomine di Benigno e Gradella, il movimento che raduna in tutta Italia decine di imprenditori, giornalisti, artisti e operatori culturali, anche nel cuore del Nordest potrà aggregare associazioni, fondazioni e organizzare iniziative volte a valorizzare l’italianità in ogni sua forma espressiva.

Cultura Identità è un’associazione fondata da Edoardo Sylos Labini che ha come scopo la difesa, la promozione e la diffusione dell’Identità italiana e la valorizzazione del nostro patrimonio culturale e artistico. Siamo operatori culturali, artisti, giornalisti, intellettuali e imprenditori che in un mondo globalizzato vogliono riscoprire il valore della nostra italianità.

“Difendere l’Identità e, conseguentemente, la Cultura di un popolo, corrisponde alla certezza che quel popolo veda il futuro. Non c’è avvenire, infatti, se non si rispettano le proprie origini, se non si difendono le proprie tradizioni. Essere Italiani vuol dire essere figli di culture distanti geograficamente ma che, intrecciate tra loro, formano il DNA di una sola Cultura, quella italiana, amata in tutto il mondo”.