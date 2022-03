Creazzo: Leosport, ancora grandi soddisfazioni

Ancora soddisfazioni per la società sportiva di Creazzo ai campionati Italiani giovanili in corso a Riccione!

La seconda mattina di gare si apre con il nuovo primato personale di Giada Alzetta che, dopo l’oro di ieri nei 200m misti, nuota i 200m rana in 2’29”22 e si aggiudica la medaglia d’argento tra le junior nate nel 2006.

Nel pomeriggio le atlete di Creazzo vanno ancora più forte!!

Alzetta (4’38”33) è ancora oro nei 400m misti a pochi decimi dal record della competizione di Ilaria Cusinato!

Soltanto un’ora dopo, con il PP di 2’12”12, conclude 5°nei 200m Stile libero!

Un campionato da incorniciare per l’atleta Friulana che da quest’anno si è trasferita a Creazzo per realizzare il proprio sogno sportivo affidandosi alla guida tecnica di Anna Vallarsa ed Alberto Burlina.

Intanto pochi minuti prima era ancora oro Leosport.

Sofia Sartori si conferma la migliore delfinista italiana della categoria cadetti: con il tempo di 59’51” vince i 100m farfalla ed aggiunge un altro oro alla propria bacheca.

In chiaroscuro la gara finale dei 200m stile libero cadette che comunque vede ben 5 atlete Leosport tra le prime 20 d’Italia a conferma di un livello tecnico delle ragazze di Creazzo di primissimo piano.

Peccato quest’anno siano cancellate le staffette: la 4x200m stile libero Leosport avrebbe puntato al traguardo più importante.

Appuntamento rimandato a Roma per i prossimi campionati italiani estivi di categoria…ci sarà da divertirsi.

