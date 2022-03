Contrà Alba a Schio: incendio boschivo divampato nella notte

Da ieri i vigili del fuoco stanno operando per un vasto incendio boschivo divampato poco dopo le 22 sul Monte Branzome sopra Contrà Alba a Schio. Ieri notte, i vigili del fuoco del locale distaccamento hanno effettuato un monitoraggio per escludere che le fiamme potessero estendersi a strutture rurali. Questa mattina sono iniziate le operazioni di spegnimento con la presenza dell’elicottero regionale che pesca nei vasconi riforniti dalle autobotti dei vigili del fuoco presenti sul posto con il personale di Schio, Vicenza e i volontari di Thiene, in località Bosco dei Tretti e Busa Novegno. Sul posto le squadre di protezione civile dell’antincendio regionale. Atteso l’intervento di un secondo elicottero per fronteggiare l’incendio che ha un fronte di diverse centinaia di metri.