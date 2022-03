Confartigianato Vicenza: evento sull’Origine doganale delle merci

Il 18 marzo incontro Confartigianato sull’Origine doganale delle merci in collaborazione con il consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali

In un mercato sempre più globalizzato e in continua evoluzione, anche dal punto di vista geopolitico, la pianificazione doganale diventa sempre più importante all’interno delle strategie decisionali delle piccole aziende. Le imprese sul tema dimostrano un vivo interesse e per questo Confartigianato Imprese Vicenza ha programmato per il 18 marzo un evento sull’Origine doganale delle merci.

Il corretto utilizzo dell’origine preferenziale e non preferenziale della merce, può infatti rappresentare per le aziende un vantaggio competitivo che deve essere amministrato nel miglior modo possibile tale da poter diventare una potenziale leva commerciale, economica e logistica. Il tema però per gli operatori può rappresentare una questione particolarmente complessa, con riflessi sanzionatori, soprattutto di tipo penale, che impongono una necessaria attenzione al tema e una accorta gestione dei flussi informativi interni alle imprese.

Dal 1° gennaio 2022 il tema dell’origine è divento di primaria importanza anche negli scambi Ue, diventando un dato fondamentale nei modelli intrastat relativo alle cessioni intracomunitarie di beni. Le regole dell’origine non preferenziale sono quindi basilari per dichiarare le merci in dogana, per determinare l’etichettatura di origine o Made In e ora anche per la presentazione degli elenchi INTRA-1.

Da qui l’appuntamento del 18, organizzato in collaborazione con Pasqui Spedizioni e Il consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali, che si svolgerà in parte in presenza e in parte online a partire dalle ore 14.30.

Relatore dell’incontro Enrico Perticone Docente di Merceologia Doganale a contratto alla Facoltà di Economia di Pescara, Presidente del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali-CNSD (con sede in Roma). Con l’esperto saranno approfonditi il concetto di origine non preferenziale e di di origine preferenziale, il rilascio delle dichiarazioni, gli impatti sulle operazioni di import/export, i vantaggi competitivi per le imprese, l’origine non preferenziale delle merci ai fini Intrastat 2022.

Maggiori informazioni sul sito www.confartgianatovicenza.it