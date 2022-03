Confartigianato: LineaVerde Start

Il Veneto si presenta a LineaVerde Start. Cavion. “Un’occasione per il pubblico

di scoprire il mondo dell’artigianato vicentino e mete di interesse turistico”

Anche Vicenza e le sue eccellenze saranno protagoniste accanto a quelle di Verona, sabato 26 marzo, di “Linea Verde Start” nel corso della puntata dedicata al Veneto in onda su Rai 1 alle ore 12.00. Un viaggio realizzato grazie all’iniziativa di Confartigianato nazionale, alla scoperta di storie d’impresa in cui l’artigianalità fa rima con cultura, sapienza, territorio e tradizioni, ma anche capacità di innovare e attenzione alla sostenibilità. E per il territorio berico questi valori saranno raccontati dalle distillerie Poli di Schiavon e della creatività d’oro di Nanis Italian jewels srl di Trissino.

“Sarà offerto al pubblico uno spaccato della nostra regione in cui Vicenza porterà i gusti della grappa, la creatività e l’innovazione della manifattura orafa, e le suggestioni del territorio provinciale toccando nella narrazione Marostica e Bassano del Grappa. Saranno così rappresentate le decine di migliaia di imprese beriche che ogni giorno possono contare sul supporto della nostra Associazione – commenta Gianluca Cavion, presidente di Confartigianato Imprese Vicenza-. Nel corso della puntata il pubblico avrà modo di scoprire la ricchezza, in termini di storia e cultura, racchiusa tanto nelle bellezze naturali del territorio quanto nell’arte della manifattura vicentina che si articola in diversi settori (moda, legno e arredo, metalmeccanica, oro, ceramica, artigianato artistico, edilizia…) portando il nome di Vicenza e dell’Italia fuori dai confini nazionali. Tanto dell’apprezzato Made in Italy, infatti, arriva proprio dal nostro territorio che nel tempo ha saputo unire passato e futuro con l’orgoglio di realizzare i propri prodotti con cura artigianale. I nostri imprenditori non a caso sono Maestri nel senso di saper coltivare e trasmettere il loro sapere a quei giovani che volessero entrare in azienda trovando in essa non solo un’occupazione ma anche tante soddisfazioni personali”.

“Infine, la puntata di sabato di Linea Verde Start sarà anche l’opportunità per molti, veneti e italiani, di scoprire mete di sicuro interesse turistico favorendo anche questo settore e le numerose attività artigiane ad esso collegate, dando così un’occasione di ripresa in questo difficile momento”, conclude Cavion.

Comunicato 46 – 24 marzo 2022