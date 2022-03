Comunale di Lonigo: “I Malavoglia”

Con “I Malavoglia” la migliore letteratura si fa teatro al Comunale di Lonigo

Venerdì 1° aprile, tra gli spettacoli in Abbonamento, Enrico Guarneri porta in scena il capolavoro del Verismo: un affresco corale che è un pezzo della storia d’Italia

Venerdì 1° aprile alle 21, tra gli spettacoli in Abbonamento del Teatro di Lonigo, va in scena un grandioso affresco corale che rappresenta un pezzo della storia d’Italia e della nostra migliore letteratura: “I Malavoglia”.

Dal capolavoro del Verismo, questa messinscena focalizza il racconto sugli eventi più significativi che segnarono la vita della famiglia Toscano di Acitrezza, ribattezzata i “Malavoglia” per le disgrazie familiari che la segnano, là dove Verga punta a negare ogni speranza di emancipazione dei suoi personaggi. Qui il cinismo di quello che passa alla storia come l’ideale dell’ostrica verghiano – come l’ostrica che vive sicura finché resta avvinghiata allo scoglio dov’è nata, così l’uomo di Verga vive sicuro finché non comincia ad avere manie di miglioramento – assume i toni di un’oscura fatalità.

La riscrittura teatrale del romanzo pone al centro dell’azione drammaturgica la Natura che scandisce lo spettacolo con le narrazioni delle tempeste e delle morti in mare: quella dove si perde il carico dei lupini e muore Bastianazzo; la morte di Luca su una nave da guerra; la tempesta dove Padron ’Ntoni (il patriarca di famiglia interpretato da Enrico Guarneri) si ferisce ed è costretto a vendere la sua barca, la Provvidenza. È un uomo legato alle tradizioni e ai vincoli familiari, che accetta l’ineluttabilità del proprio destino, perché aspirare a migliorare la propria condizione può essere soltanto fonte di ulteriori tragedie.

In questo impianto narrativo si inseriscono le vicissitudini di ‘Ntoni, nipote di Padron ‘Ntoni: l’uomo moderno e figlio della Repubblica, che preferisce la vita di città e le opportunità lavorative migliori che essa offre. È uno dei personaggi descritti da Verga per raccontare un altro tipo di violenza, quella sociale, di quella società cittadina aliena al mondo marinaro dei Malavoglia.

La regia della pièce è di Guglielmo Ferro, figlio d’arte dell’attore e regista Turi Ferro. L’allestimento è assolutamente contemporaneo, dal respiro europeo. Del cast fanno parte: Francesca Ferro (altra figlia d’arte di Turi Ferro, che interpreta Mena), Rosario Minardi, Nadia De Luca, Rosario Marco Amato, Gianpaolo Romania, Elisa Franco, Pietro Barbaro, Mario Opinato, Giovanni Arezzo, Turi Giordano, Giovanni Fontanarosa, Verdiana Barbagallo, Federica Breci, Giuseppe Parisi, Ruggero Rizzuti.

Biglietti: platea e I galleria, intero € 26 e ridotto € 24; II galleria e palchi di I e II galleria, intero € 19 e ridotto € 17; III galleria, intero € 11 e ridotto € 9 + € 1 di prevendita. Biglietteria del Teatro: lunedì e sabato mattina, ore 9.30-12.30; mercoledì, ore 16.30-18.30. Per informazioni e prenotazioni: biglietteria@teatrodilonigo.it o 0444.835010.