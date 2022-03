Coldiretti Vicenza: valore aggiunto dai mercati di Campagna Amica

Carburanti: da taglio accise risparmi sull’85% della spesa

Coldiretti Vicenza: “i mercati di Campagna Amica, una valida risposta per salvaguardare l’ambiente e valorizzare l’economica locale”

In un Paese come l’Italia, dove l’85% delle merci per arrivare sugli scaffali viaggia su strada la riduzione dei prezzi di benzina e gasolio ha un effetto valanga sui costi delle imprese e sulla spesa di consumatori. È quanto afferma Coldiretti Vicenza, in occasione della riduzione delle accise sui carburanti, quindi del loro prezzo di vendita prevista dall’entrata in vigore del decreto legge “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”.

In questo contesto è evidente il valore aggiunto rappresentato dai mercati di Campagna Amica. “Il valore dei prodotti reperibili nel territorio dovrebbe risentire il meno possibile delle spese di trasporto. Ed in questo particolare momento, in cui il prezzo dei carburanti è alle stelle – commenta il presidente di Campagna Amica Vicenza, Raffaele Cogo – le eccellenze della nostra terra sono la risposta giusta. Il cittadino consumatore, infatti, attraverso la nostra rete di mercati nel territorio, ha l’opportunità di scegliere dei prodotti locali, di stagione e raccolti poche ore prima di essere portati al mercato. Una scelta consapevole, attenta e rispettosa dell’ambiente. Ma non solo, perché acquistare prodotti del territorio vuol dire anche sostenere l’economia locale, quindi la crescita della nostra provincia, con la sua agricoltura, che contribuisce attivamente a mantenere bello e vitale il territorio”.

Contenere il caro carburanti e ridurre la dipendenza dall’estero sui prodotti alimentari sono scelte strategiche per il territorio. L’Italia deve puntare ad aumentare la propria produzione di cibo recuperando lo spazio fino a oggi occupato dalle importazioni che, come dimostrano gli avvenimenti degli ultimi anni, sono sempre più esposte a tensioni internazionali e di mercato che mettono a rischio la sovranità alimentare del Paese.

“Con il credito di imposta del 20% per la riduzione del costo del gasolio per pesca ed agricoltura previsto dal decreto, la riduzione del costo del carburante si estende dal campo alla tavola in una situazione in cui per il balzo dei costi energetici – sottolinea Coldiretti Vicenza – l’agricoltura deve pagare una bolletta aggiuntiva di almeno 8 miliardi su base annua, rispetto all’anno precedente, che mette a rischio coltivazioni, allevamenti, e industria di trasformazione nazionale ma anche gli approvvigionamenti alimentari di 5,6 milioni di italiani che si trovano in una situazione di indigenza economica. Il caro gasolio ferma i trattori nelle campagne, spegne le serre di fiori e ortaggi e blocca i pescherecci italiani nei porti, aumentando la dipendenza dall’estero per l’importazione di prodotti alimentari”.

“Il gasolio è necessario per le attività dei trattori, che comprendono l’estirpatura, la rullatura, la semina, la concimazione e l’irrigazione dei terreni, ma anche per le attività di pesca, dove la metà dei costi che le aziende ittiche devono sostenere è rappresentata, infatti, proprio dal carburante. Senza dimenticare – conclude Coldiretti Vicenza – i costi per il riscaldamento delle serre per la produzione di ortaggi e fiori le serre con la necessità di contenere i costi che rischia di far scomparire alcune delle produzioni più tipiche”.